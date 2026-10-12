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Lunes, 12 de octubre de 2026

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Expulsan de Argentina a un militante de Lula que había insultado a Milei: no podrá entrar al país por 5 años

Se trata de Rogério Tomaz Jr. Llegó hoy a Aeroparque y Migraciones le ordenó regresar a San Pablo. La decisión se basa en que solo había permanecido 153 días en territorio argentino desde 2022.

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El Gobierno nacional canceló la residencia permanente y prohibió el ingreso a la Argentina durante cinco años a un ciudadano brasileño vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva que insultó por redes sociales al presidente Javier Milei.

La medida se aplicó este lunes, cuando José Rogério Rogerio Tomaz Jr. llegó al Aeroparque Jorge Newbery para realizar entrevistas destinadas a un libro sobre el Presidente argentino.

De acuerdo a lo informado por Migraciones a Infobae "la cancelación se debió a que la persona prácticamente no había permanecido en la Argentina durante el período de vigencia de su residencia permanente. Y en esa línea se constató que no vivía en el domicilio que había declarado ante la Dirección Nacional de Migraciones. Es una falta grave eso".

Antecedentes de Rogério Tomaz Jr

En julio una controversia pública con Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, director de Comunicación Digital del Gobierno nacional.

La Dirección Nacional de Migraciones sostuvo en la disposición que el ciudadano brasileño había permanecido solamente 153 días en territorio argentino desde que obtuvo su residencia permanente, el 20 de enero de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

"Verificados los movimientos migratorios del causante, surge que solo ha permanecido en el país ciento cincuenta y tres (153) días desde la obtención de su residencia, es decir dentro de los últimos cuatro años y seis meses", especificaron.

"Lula ama más a Argentina que el psicópata degenerado que gobierna a los hermanos argentinos", había escrito Tomaz el pasado viernes 2, al insultar al presidente nacional.

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