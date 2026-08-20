Federico Sturzenegger: "Imaginen lo que va a ser el valor de los activos cuando reelija Javier Milei"

Minutos antes del discurso del presidente Javier Milei en el Consejo de las Américas, habló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Imaginen lo que va a ser el valor de los activos cuando reelija" el líder de La Libertad Avanza, sugirió confiado y de cara al 2027 a empresarios asistentes.

"Somos los teloneros del Presidente", bromeó al subir al escenario del Hotel Alvear para la jornada organizada por Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

"Creí que no me iban a invitar este año", confesó. Se refería a un contrapunto con los organizadores por las contribuciones voluntarias a los aportes de las cámaras empresarias en el proyecto que modificó la Ley de Contrato de Trabajo.

"Finalmente, se aprobó la reforma laboral, hubo final feliz", dijo y destacó el crecimiento, el nivel de exportaciones y repasó las reformas en carpeta para el Congreso Nacional.

"El Gobierno de Javier Milei va a ganar por goleada el campeonato del crecimiento económico", sostuvo y respaldó al Presidente que "es un buen director".

"Argentina va a consolidar el crecimiento liderado por exportaciones. Vamos a tener décadas de prosperidad", siguió.

Qué dijo Sturzenegger del Riesgo País

Para Sturzenegger el Riesgo País de Javier Milei es de 80 puntos básicos, aunque el índice del JP Morgan está en los 500 puntos.

La interpretación fue a partir de la cotización del bono AO27 cuyo vencimiento es previo al fin del mandato de Milei. "El bono que emitió ‘Toto' (Luis Caputo) y que vence dentro del mandato de Milei tiene un riesgo país de 80 puntos básicos", sostuvo el ministro.

En tanto, el Ministro sostuvo que "estamos en un crecimiento inédito pero con distintas velocidades". Dijo que esta expansión es diferente por región y estimó una fuerte emigración de habitantes a las provincias productoras de energía, petróleo y minería. Puntualizó que esperan que en los próximos 30 años al menos 2 millones de personas se instalen en Neuquén.

Finalmente, afirmó: "Vamos a tener muchas décadas de prosperidad si mantenemos este rumbo".