Fentanilo contaminado: procesaron a las dos exfuncionarias de la ANMAT y el juez desvinculó a Lugones

La Justicia procesó a la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y a la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, en el marco de la causa por la distribución de fentanilo contaminado que quedó vinculada con casi 100 muertes.

Según la resolución, ambas exfuncionarias tuvieron una participación necesaria en el delito de "adulteración de sustancias medicinales". Por otra parte, al analizar la situación del Ministerio de Salud de la Nación, Kreplak marcó una diferencia respecto del rol que tuvo el titular de la cartera, Mario Lugones.

El magistrado señaló en el procesamiento que existe una "discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurrió en el seno de ANMAT/INAME". En ese sentido, sostuvo que, aunque consideró probado que Lugones tenía conocimiento "al menos de las generalidades relevantes" de lo que ocurría con los laboratorios, los elementos reunidos en el expediente apuntan a que su intervención tenía otro sentido.

"Todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación", sostuvo Kreplak en la resolución.

Por ese motivo, el juez consideró que no existen elementos suficientes para sostener que las decisiones políticas del ministro de Salud hubieran podido favorecer la ocurrencia de los hechos investigados desde el punto de vista penal.

De esta manera, el procesamiento alcanza a Bisio y Mantecón Fumadó por sus presuntas responsabilidades en los controles vinculados con los medicamentos, mientras que la resolución establece una diferencia respecto de la actuación de Lugones y descarta elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por lo sucedido.

La causa tiene como principales investigados a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados por la producción y circulación de los lotes de fentanilo bajo investigación. La Justicia busca determinar cómo el medicamento contaminado llegó al sistema sanitario y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.