Fernández Sagasti presentó un proyecto para que legisladoras embarazadas puedan votar virtualmente

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti anunció que presentó un proyecto para que las legisladoras embarazadas puedan votar de forma remota, luego de lo que le sucedió en la sesión de la semana pasada, en la que no pudo participar en el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que obtuvo media sanción en la Cámara alta.

Es "un proyecto para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza", sostuvo la integrante del Bloque Justicialista, haciendo referencia a la controversia que generó su pedido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para votar virtualmente ya que, por indicación médica, no podía volar a Buenos Aires para resguardar su embarazo al estar cursando la semana 32.

"Presenté un proyecto para modificar el reglamento del Senado: que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota, mientras dure esa restricción", indicó Fernández Sagasti y recalcó que "es un criterio único, objetivo y acotado".

Un proyecto para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza.



Presenté un proyecto para modificar el reglamento del @SenadoArgentina: que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de... August 10, 2026

En un mensaje publicado en su cuenta en X, subrayó que "no es una puerta abierta a cualquier pedido". "Es una excepción puntual, para una situación puntual. Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave", justificó.

Y añadió. "Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo".

"Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión. Por eso presenté este proyecto. Para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza", sentenció Fernández Sagasti.