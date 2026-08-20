Fernando Espinoza cruzó a Milei: "Su gobierno atenta cada día contra la salud de los argentinos"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por el impacto de su plan económico sobre el sistema de salud. Según el dirigente, el ajuste dejó a millones de argentinos sin cobertura médica ni acceso a medicamentos gratuitos, y recargó al sistema público sin el financiamiento correspondiente a provincias y municipios.

"Desde que comenzó a gobernar la motosierra, de la que usted es un obediente y celoso gerente operativo, más de 2.200.000 argentinas y argentinos han perdido su cobertura médica. Son datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud", sostuvo Espinoza.

El intendente atribuyó esa situación a dos causas: "Pérdida de empleo formal o deterioro de los ingresos son las dos razones por las que las familias ya no tienen obras sociales o prepagas".

Los números que citó Espinoza

En su mensaje, el dirigente peronista puso el foco en el impacto sobre los más jóvenes: "Casi 450 mil jóvenes de entre 15 y 29 años perdieron la cobertura de salud que tenían vía obra social, prepaga o mutual (...) por la precarización laboral y la liberación del valor de las cuotas".

Espinoza también apuntó contra la administración de fondos coparticipables y la quita de programas sanitarios: "El sistema de salud pública se ve cada vez más sobrecargado y usted lo castiga más aún con las retenciones indebidas que hace de fondos que son de las provincias y de los municipios. Además, eliminó el Plan Remediar y dejó a 20 millones de argentinos sin medicamentos gratuitos".

Frente a ese panorama, reivindicó la gestión municipal: "Nosotros hacemos y haremos todo lo que podamos para garantizarle a nuestras vecinas y vecinos la atención de su bien más preciado: sus vidas y salud".

La mención al Papa León XIV

Sobre el cierre, y de cara a una eventual visita del Papa León XIV al país, Espinoza le recomendó al Presidente leer las reflexiones del pontífice sobre el acceso a la salud: "La salud no puede ser un lujo para unos pocos, sino que es una condición esencial para la paz social".

En esa línea, retomó otra definición papal: "La cobertura sanitaria universal no es solo un objetivo técnico, sino un imperativo moral para las sociedades que quieren definirse como justas. La protección y el cuidado de la salud deben ser accesibles a los más vulnerables, porque así lo exige su dignidad".