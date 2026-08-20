Fernando Espinoza cruzó a Milei: "Su gobierno atenta cada día contra la salud de los argentinos"
El intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios responsabilizó al plan económico por la pérdida de cobertura médica de más de 2.200.000 personas, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por el impacto de su plan económico sobre el sistema de salud. Según el dirigente, el ajuste dejó a millones de argentinos sin cobertura médica ni acceso a medicamentos gratuitos, y recargó al sistema público sin el financiamiento correspondiente a provincias y municipios.
"Desde que comenzó a gobernar la motosierra, de la que usted es un obediente y celoso gerente operativo, más de 2.200.000 argentinas y argentinos han perdido su cobertura médica. Son datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud", sostuvo Espinoza.
El intendente atribuyó esa situación a dos causas: "Pérdida de empleo formal o deterioro de los ingresos son las dos razones por las que las familias ya no tienen obras sociales o prepagas".
Los números que citó Espinoza
En su mensaje, el dirigente peronista puso el foco en el impacto sobre los más jóvenes: "Casi 450 mil jóvenes de entre 15 y 29 años perdieron la cobertura de salud que tenían vía obra social, prepaga o mutual (...) por la precarización laboral y la liberación del valor de las cuotas".
Espinoza también apuntó contra la administración de fondos coparticipables y la quita de programas sanitarios: "El sistema de salud pública se ve cada vez más sobrecargado y usted lo castiga más aún con las retenciones indebidas que hace de fondos que son de las provincias y de los municipios. Además, eliminó el Plan Remediar y dejó a 20 millones de argentinos sin medicamentos gratuitos".
Frente a ese panorama, reivindicó la gestión municipal: "Nosotros hacemos y haremos todo lo que podamos para garantizarle a nuestras vecinas y vecinos la atención de su bien más preciado: sus vidas y salud".
La mención al Papa León XIV
Sobre el cierre, y de cara a una eventual visita del Papa León XIV al país, Espinoza le recomendó al Presidente leer las reflexiones del pontífice sobre el acceso a la salud: "La salud no puede ser un lujo para unos pocos, sino que es una condición esencial para la paz social".
En esa línea, retomó otra definición papal: "La cobertura sanitaria universal no es solo un objetivo técnico, sino un imperativo moral para las sociedades que quieren definirse como justas. La protección y el cuidado de la salud deben ser accesibles a los más vulnerables, porque así lo exige su dignidad".