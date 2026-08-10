Fernando Espinoza, en el plenario del MDF en Alberti: "Hoy está renaciendo el peronismo de la victoria"

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) desembarcó en el interior agrícola bonaerense con su primer plenario en la Cuarta Sección Electoral, el punto de partida de una recorrida que promete extenderse por toda la Provincia de Buenos Aires. La actividad inaugural se realizó en Alberti, junto a intendentes y ministros bonaerenses, y tuvo su cierre a cargo de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Espinoza anticipó que el espacio va a recorrer "cada pueblo, cada ciudad y cada municipio para escuchar, aprender, corregir los errores, organizar la esperanza y construir la alternativa para una Argentina de todas y todos". En la apertura, marcó el tono del encuentro: "Nuestra agenda no puede ser la agenda que impone el Gobierno nacional con discursos de odio en medios de comunicación. Nuestra agenda es la que impone el pueblo argentino, la agenda de nuestra gente".

El reclamo por el interior productivo

Durante el plenario tomaron la palabra vecinas y vecinos de distintos distritos de la sección, entre ellos Junín, Chivilcoy, Chacabuco, 9 de Julio, Pehuajó y Trenque Lauquen, que plantearon su mirada crítica sobre la situación que atraviesa el interior productivo bajo la gestión de Javier Milei. En esa línea, Espinoza reivindicó el rol del Estado para las economías regionales: "Tenemos un interior agrícola que trabaja muy duro, y necesita de un Estado eficiente, con visión y sensibilidad social que empuje y fortalezca las economías regionales para salir adelante".

El titular de la FAM sumó una definición sobre a quiénes dijo querer representar: "Vamos a defender siempre al campo nacional y popular, a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños y medianos productores rurales".

El respaldo a Kicillof

En el tramo final, Espinoza centró su discurso en el gobernador Axel Kicillof, a quien posicionó como referencia del espacio: "Axel mira al interior de la provincia de Buenos Aires como nunca antes lo miró ningún gobernador. Vino a cambiar la realidad con hechos, con acciones, con decisiones, con valentía, con plantarse siempre ante el poder de turno".

El cierre quedó para la definición más fuerte de la jornada, con la que buscó proyectar el armado hacia el resto del país: "Esto que hoy empieza en la Cuarta lo vamos a llevar también a todos los rincones de la Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia". Y remató: "Hoy acá en Alberti está renaciendo el peronismo de la victoria. Hay futuro y es en unidad, hay alternativa y se llama Axel Kicillof".