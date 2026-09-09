Fernando Espinoza: "Los veteranos de La Matanza volverán a levantar la bandera argentina en las Islas Malvinas"

A pesar de la catástrofe económica y social que atraviesa el país, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, anunció que viajarán 11 ex combatientes de La Matanza y 3 familiares directos de héroes caídos en el Crucero General Belgrano, para rendir homenaje a quienes no volvieron y hoy descansan en el Cementerio de Darwin.







"Es una emoción enorme y una gran felicidad ver a nuestros héroes de Malvinas, y a sus familiares recibiendo todo lo necesario para volver a pisar el suelo de Malvinas", expresó Fernando Espinoza durante el encuentro donde se hizo entrega de los pasajes aéreos y la estadía en las Islas.

"Nuevamente este año, a pesar de todas las dificultades económicas que estamos viviendo en la Argentina, podemos hacer realidad este sueño", destacó Fernando Espinoza y agregó: "Este año, con 2 particularidades, por un lado, un veterano vecino nuestro va a viajar con su hijo, lo que significa que también las nuevas generaciones de la familia van a vivir ese sentimiento de pisar el suelo malvinense y también van a ser acompañados por 2 jóvenes del distrito que experimentarán esta vivencia única".



Por su parte, Ramón Robles, presidente de la Confederación de Veteranos de Malvinas de la República Argentina sostuvo: "Estamos muy agradecidos, es un viaje super especial, para el que la intendencia destinó fondos importantes en un viaje con todas las comodidades necesarias, para volver a encontrarnos con un montón de cosas que aunque pasen los años no se van: todo queda guardado en la memoria".



A continuación, Fernando Espinoza declaró: "La gesta de Malvinas también tiene que volver y ser millones en un momento muy particular de Argentina donde tenemos un presidente que hasta hace 2 semanas atrás admiraba a la ex 1º ministra británica, Margaret Thatcher. Que dejó que empresas extranjeras estuvieran en nuestro mar, al lado de Malvinas, generando explotaciones de petróleo. Y ahora da vuelta el discurso y dice defender la soberanía".



"Pero, bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios, y el pueblo argentino sabrá perfectamente cómo tiene que actuar", aseveró Fernando Espinoza y para finalizar destacó: "La gesta de Malvinas no se tiene que morir nunca hasta que recuperemos la soberanía sobre las islas. Lo más importante es que, desde La Matanza todos nuestros héroes que viajan y los familiares, van a estar acompañados por el amor, por la fuerza, por la energía de 2 millones y medio de vecinos que somos, que van a estar al lado de ellos, levantando otra vez la bandera argentina en el suelo de malvinense".