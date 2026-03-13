Fernando Gray participó de la Expoagro y presentó el programa "Invertí en Esteban Echeverría"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó por noveno año consecutivo de la exposición agroindustrial Expoagro, que se desarrolló del 10 al 13 de marzo en la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos. En ese marco, el jefe comunal mantuvo una reunión con el intendente local, Santiago Passaglia, con quien dialogó sobre la importancia de impulsar inversiones en la producción y en la industria nacional para fortalecer el crecimiento económico.

Durante su participación en la muestra, el Municipio de Esteban Echeverría contó por segundo año consecutivo con un espacio institucional destinado a difundir el programa "Invertí en Esteban Echeverría", una iniciativa orientada a promover la radicación de empresas en el distrito o la ampliación de actividades productivas ya existentes.

El programa contempla, entre sus principales beneficios, la eximición del 100% de las tasas municipales durante un período de diez años para aquellas compañías que se instalen en el partido o expandan su infraestructura, siempre que el proyecto implique la generación de nuevos puestos de trabajo para vecinos y vecinas del distrito.

"Participar de este tipo de encuentros permite mostrar el potencial productivo de nuestro distrito y generar vínculos con empresas que pueden invertir, crecer y generar empleo. Cada nueva actividad que se radica en Esteban Echeverría representa una oportunidad de trabajo y desarrollo para nuestra comunidad", expresó Gray.

En el marco de la recorrida por la exposición, el intendente también visitó distintos stands de empresas vinculadas al sector agroindustrial. Entre ellas, fue recibido en el espacio de la firma Altina por su titular, Esteban Pivetta, y por el gerente comercial, Alejandro Blanda. La empresa, fundada en 1953, se dedica a la fabricación y comercialización de maquinaria e implementos destinados a la actividad agropecuaria.

La edición 2026 de Expoagro se llevó a cabo en el predio del autódromo de San Nicolás y reunió a más de 700 expositores vinculados a la producción agroindustrial, quienes presentaron desarrollos tecnológicos, insumos, equipamiento y servicios para el sector.

El programa "Invertí en Esteban Echeverría" también contempla beneficios para proyectos vinculados con la construcción de plantas industriales, galpones y naves logísticas, destinados a la instalación de nuevos centros operativos en el distrito y al fortalecimiento del entramado productivo local.