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Viernes, 17 de abril de 2026

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MUNICIPIOS

Fernando Gray recibió a Mariel Fernández y analizaron la situación de la Provincia

El intendente de Esteban Echeverría y su par de Moreno compartieron una reunión de trabajo en la que abordaron las principales problemáticas que atraviesan los bonaerenses.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recibió en su despacho a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, en el marco de una reunión de trabajo en la que analizaron la situación actual de la provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro, ambos dirigentes intercambiaron miradas sobre el contexto político, económico y social que impacta en los municipios.

En ese sentido, Gray y Fernández coincidieron en que los distritos bonaerenses enfrentan desafíos cada vez más complejos, especialmente en áreas sensibles como la asistencia social, la producción y el empleo. Además, señalaron que muchas de estas dificultades se profundizaron a partir de las medidas implementadas por el Gobierno nacional en los últimos meses.

Fernando Gray recibió a Mariel Fernández y analizaron la situación de la Provincia

Por último, los jefes comunales destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre municipios para dar respuestas concretas a las demandas de la población. En esa línea, remarcaron la necesidad de articular políticas que permitan acompañar a los vecinos y vecinas en un contexto adverso.

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