Figueroa le respondió a Prat-Gay: "Te vi en Neuquén, veo que no has recorrido"

El economista Alfonso Prat-Gay afirmó que el crecimiento de Vaca Muerta "todavía no derrama" y el gobernador de Neuquén lanzó una contundente respuesta.

El mandatario provincial Rolando Figueroa salió al cruce con datos y le respondió con un informe de la Fundación Mediterránea, que reforzó un extenso balance de gestión que se presentó días atrás "1000 días, 1000 razones, 1000 obras" y en medio de la disputa con tono político, lo invitó a recorrer la provincia.

"¿Cómo estás Alfonso Prat Gay? Te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco", lanzó Figueroa en X. El gobernador compartió un estudio de la Fundación Mediterránea y agregó: "La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad".

"Dato mata relato": los indicadores de empleo, pobreza, salarios y exportaciones muestran un escenario bastante más amplio y alentador que el que describió Prat-Gay.

Lapidario

Se sabe que durante el primer semestre de 2026, Neuquén exportó bienes por USD 4.303,8 millones, un incremento interanual del 42%. La provincia representó el 8,7% de las exportaciones nacionales y el 48,9% de las ventas externas de toda la Patagonia.

El gobernador le recordó que los indicadores disponibles muestran que en Neuquén hubo crecimiento también fuera del sector hidrocarburífero. El análisis de la Fundación Mediterránea sobre la evolución de la masa salarial privada formal entre 2023 y 2025 demuestra que, descontada la inflación, los salarios privados crecieron 13% en petróleo y gas, 29% en el resto de los bienes transables y 17% en los demás sectores de la economía. Es decir, el movimiento no aparece únicamente en el núcleo de Vaca Muerta.

El último dato del INDEC para el aglomerado Neuquén-Plottier también ubicó la pobreza en 19,6% durante el primer semestre de 2026, con una caída de 2,8 puntos respecto del semestre anterior. En el mismo período, la pobreza nacional llegó al 32,3% y la Patagonia al 28,4%.

Como si fuera poco, en el segundo trimestre de 2026, Neuquén-Plottier registró una desocupación del 3,2%, frente al 6,3% de la Patagonia y el 7,9% a nivel nacional. La tasa de empleo llegó al 48,9%.

Y entre 2023 y 2025 (gestión Figueroa) el empleo privado registrado neuquino aumentó alrededor de 7%, con unos 12.000 nuevos puestos de trabajo, mientras se radicaron 186 nuevas empresas.

Los datos de salarios privados, empleo, industria, consumo y pobreza revelan una provincia donde el crecimiento energético convive con una expansión de otras actividades.

Si bien la matriz exportadora continúa fuertemente concentrada en energía con Combustibles y Energía (el 98,2% del total y el petróleo crudo por sí solo representó el 92,4%). Pero la industria manufacturera está lejos de ser una actividad exclusivamente petrolera e impactó en crecimiento del empleo registrado con unos 2.000 puestos adicionales.

Esta semana, el gobierno de Figueroa compartió el logro de la gestión con números que sorprenden: 1000 obras finalizadas, en marcha o licitadas que incluyen 1050 kilómetros de pavimentación de rutas (más de lo que se hizo en toda la historia del Neuquén) y 650 de repavimentación.

En materia de Seguridad, las inversiones incluyen un plan histórico de 45 obras con 38 mil metros cuadrados de infraestructura carcelaria y más de 670 nuevas plazas carcelarias. A ellos se suma los 100 mil metros cuadrados de escuelas y los 100 mil metros de infraestructura sanitarias invertidos en la provincia que comienza a saldar la "pesada herencia" de obras que se arrastraba de administraciones previas.

Cuando asumió el Gobierno, Figueroa estimó un déficit de infraestructura de 4 mil millones de dólares, el cual ya se redujo en un 25%. Hoy es la provincia del país con mayor inversión en infraestructura por habitante y la de mayor inversión en infraestructura educativa por alumno. Además, gracias al acompañamiento del sector hay 21.000 estudiantes becados, inédito incluso comparado con países de la región.

Con la mira puesta en las necesidades de los neuquinos el gobernador hizo un extenso desarrollo del rumbo del gobierno que puso a su gente en el centro de las políticas públicas, con criterio de regionalización (llegando a todo el mapa neuquino y no sólo en el centro administrativo de Vaca Muerta ligado a la Confluencia).

Finalmente, y atendiendo esa creciente demanda de nuevos habitantes, la Provincia lanzó el "Neuquén Habita", una política pública integral que recuperó el crédito para viviendas con tasas blandas, la construcción de soluciones habitacionales, lotes con servicios y los puso al servicio de los neuquinos. Así se trabaja en 32 mil soluciones habitacionales, con más de 450 millones de dólares invertidos en la gente.

Por último, cuando asumió la gestión hubo que ordenar la situación del Estado provincial, y en estos casi tres años se logró cancelar más del 45% de la deuda pública heredada y mejorar las evaluaciones tanto de las calificadoras internacionales como de las locales, permitiendo a Neuquén volver al mercado internacional al menor costo de financiamiento de cualquier distrito del país, para obtener fondos que son destinados íntegramente a seguir potenciando la inversión en obra pública.