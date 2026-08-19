Figueroa respaldó la reforma del Banco Central y pidió frenar el financiamiento del déficit con emisión

El gobernador Rolando Figueroa respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que la discusión debe apuntar a "establecer reglas" que preserven el valor de la moneda y eviten "que el déficit público vuelva a financiarse mediante emisión monetaria".

"Comparto que le pongamos un límite definitivo a la posibilidad de financiar el déficit público con emisión monetaria", afirmó el mandatario, y advirtió que ese mecanismo termina impactando de lleno en los ingresos de las familias. "Durante demasiados años en la Argentina se financiaron los desequilibrios del Estado con emisión monetaria. Y todos sabemos cómo termina esa historia: termina en inflación", agregó.

"La inflación es el impuesto que nadie votó"

Figueroa puso el eje en el costo social de la inflación y la definió con una frase que sintetiza su postura: "La inflación es el impuesto que nadie votó. No está escrito en ninguna ley, no lo discutió ninguna Legislatura y, sin embargo, se cobra todos los meses. Y se cobra de la manera más injusta".

En esa línea, remarcó que el golpe recae sobre los que menos herramientas tienen para cubrirse: "El que tiene ahorros puede defenderse. El que tiene activos puede defenderse (...). Pero el trabajador que cobra el día cinco, el jubilado, la familia que vive de un ingreso mensual, no tienen cómo hacerlo. A ellos la inflación les llega primero y les pega más fuerte".

El gobernador enmarcó su apoyo en la defensa de la previsibilidad: "Al Banco Central tenemos que pedirle algo muy concreto: que cuide nuestra moneda. Cuidar el valor de nuestra moneda es cuidar el salario. Es cuidar la jubilación. Es cuidar el ahorro". Y completó: "Las reglas tienen que servir para todos. Una regla es buena cuando vale para el gobierno de hoy y también para todos los gobiernos que vengan después".

Los tres ejes de la reforma

La iniciativa fue anunciada por el presidente Javier Milei y enviada al Congreso como una de las apuestas económicas centrales de la segunda mitad del año. El proyecto reordena el funcionamiento del BCRA en torno a tres ejes.

El primero es un mandato único: concentrar la misión del organismo en preservar el valor de la moneda y dejar atrás el esquema de objetivos múltiples, separando la función monetaria de las responsabilidades ligadas al desarrollo, el empleo y la política económica.

El segundo apunta a la independencia funcional y financiera del Banco Central, con mayores restricciones para remover a sus autoridades y menos margen para la interferencia política en las decisiones del Directorio.

El tercero prohíbe el financiamiento monetario del sector público: el BCRA no podrá otorgar préstamos ni adelantos transitorios al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, ni comprar títulos públicos en el mercado primario, y se elimina el uso de reservas a través de las letras intransferibles.