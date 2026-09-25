Fin del subsidio al gas en varias provincias por la reforma de Zonas Frías: las localidades afectadas

El Senado de la Nación aprobó la reforma del régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno, una medida que modificará las tarifas de gas para más de 4,1 millones de personas y retirará el beneficio de forma directa a más de 1.160.000 de usuarios.

Cabe recordar que la votación en el recinto resultó favorable al oficialismo por 38 votos contra 8, con 26 legisladores ausentes debido a que el bloque de Fuerza Patria se retiró al comienzo del debate.

La nueva norma modifica la ampliación sancionada en 2021 y busca generar un ahorro fiscal estimado en 400 millones de dólares anuales. Con este cambio, el beneficio automático se restablece exclusivamente para las áreas contempladas con anterioridad a dicha expansión, abarcando a la Patagonia, la localidad mendocina de Malargüe y la región de la Puna.

Cómo funcionarán los nuevos topes y la cobertura del subsidio





A partir de la promulgación de la ley, el subsidio recaerá únicamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes de la boleta residencial. En tanto, el Valor Agregado de Distribución, el costo del transporte troncal y la carga impositiva dejarán de contar con asistencia estatal.

Para acceder al esquema de subsidios se fijó un tope de ingresos familiares equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC, cifra que actualmente se ubica en torno a los 4,4 millones de pesos mensuales para una familia tipo.

Asimismo, mantendrán el acceso directo:

Hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Personas con integrantes que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuyos casos quedarán sujetos a evaluación por parte de la Secretaría de Energía.

Las provincias y localidades que quedan excluidas del beneficio de Zona Fría





La reforma elimina la cobertura para la mayoría de las zonas incorporadas hace cinco años en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán.

Buenos Aires: 94 municipios pierden la asistencia energética, entre ellos centros urbanos y productivos como Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Pergamino, Junín, Tres Arroyos, Balcarce, 9 de Julio, Cañuelas, San Pedro y San Nicolás. El único distrito bonaerense que mantendrá el beneficio es Patagones por pertenecer geográficamente a la Patagonia.



Córdoba: Quedan excluidos los departamentos del centro y sur provincial, como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.



Santa Fe: Pierde el subsidio en la zona sur, afectando a ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda.



San Luis: La provincia queda completamente fuera del régimen, lo que impacta en localidades como Villa Mercedes y Merlo.

