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Viernes, 9 de octubre de 2026

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DECISIÓN

Financiamiento universitario: el juez concedió la apelación del Gobierno pero la ley sigue vigente

Pese a conceder el recurso del Ejecutivo, el magistrado dispuso el efecto devolutivo, por lo que la aplicación de la ley sigue vigente.

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El juez federal Martín Cormick aceptó el recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional, pero dispuso concederlo con efecto devolutivo en la causa por el Financiamiento Universitario.

La resolución judicial implica que la invalidez del Decreto 759/2025 se mantiene firme mientras el tribunal de alzada analiza la cuestión de fondo.

Mantenimiento de la obligación de pago

La decisión del magistrado determina que la interposición del recurso no suspende los efectos del fallo de primera instancia expedido por la Justicia.

De este modo, el Poder Ejecutivo mantiene la obligación legal de transferir los fondos correspondientes a las casas de altos estudios nacionales.

La revisión en la Cámara Federal

El expediente pasará ahora a la revisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para evaluar los planteos del Ministerio de Capital Humano.

El Gobierno insiste en que el cumplimiento del esquema compromete el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.

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