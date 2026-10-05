La respuesta de Flávio Bolsonaro a Javier Milei: "Gracias mi amigo, ¡muy pronto nuestras naciones estarán más cerca!"

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal, le envió un cálido mensaje de agradecimiento al presidente argentino Javier Milei luego de que este lo felicitara por su desempeño en las elecciones presidenciales de Brasil. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro destacó la sintonía política entre ambos sectores y auguró una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

El agradecimiento en redes sociales y la promesa de acercamiento

A través de una publicación en la red social X, el referente conservador brasileño le respondió al mandatario argentino tras los saludos recibidos: "¡Gracias, mi amigo Javier Milei! ¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca! ¡Dios al mando!".

Obrigado, meu amigo @JMilei ! Muito em breve nossas nações estarão mais próximas! Deus no comando! — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 5, 2026

En el mismo sentido, ratificó su intención de trabajar de manera coordinada con la administración argentina: "Contamos con usted, Presidente Javier Milei, y con el querido pueblo argentino para hacer realidad todo el extraordinario potencial de nuestros pueblos y países".

Elogios cruzados y el guiño a la gestión argentina

El saludo de Milei se produjo luego de que celebrara el resultado obtenido por el representante del Partido Liberal en los comicios frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Por su parte, al momento de emitir su voto en Río de Janeiro, el propio Flávio Bolsonaro había hecho un explícito guiño a la política argentina al replicar ante la prensa el habitual lema del presidente argentino: "¡Viva la libertad, carajo!", al tiempo que valoró de forma positiva las medidas implementadas por el Gobierno liberal en la Argentina.