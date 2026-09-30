El FMI concluyó su misión técnica por la tercera revisión

La delegación del Fondo Monetario Internacional, encabezada por Joyce Wong, concluyó su misión técnica en la Argentina tras haber permanecido más de una semana en el país analizando el grado de cumplimiento del programa económico vigente.

La auditoría se centró en la evaluación de los compromisos fiscales y la acumulación de divisas correspondientes al segundo trimestre del año.

Los pasos clave para el desembolso pendiente

Tras la finalización de los encuentros presenciales con funcionarios y equipos del área económica, el organismo deberá avanzar en la elaboración del informe técnico o acuerdo a nivel de personal (Staff-Level Agreement).

Una vez formalizado este documento, la evaluación deberá ser elevada y tratada por el Directorio Ejecutivo del organismo en Washington para su aprobación definitiva.

En caso de obtener el aval formal de las autoridades del organismo multilateral, la aprobación de la tercera revisión habilitaría el ingreso de un desembolso estimado en torno a los 900 millones de dólares para fortalecer las arcas del Banco Central de la República Argentina.

El desempeño de las metas fiscales y de reservas

El foco de las conversaciones se mantuvo sobre el cumplimiento del superávit primario y la dinámica de las reservas internacionales netas en la autoridad monetaria.

Durante el análisis, los técnicos del organismo revisaron el impacto de la recaudación tributaria y los ajustes aplicados sobre el gasto público para alinearse a las exigencias pautadas para el ejercicio fiscal.

Pese a los desafíos macroeconómicos y la caída en la recaudación durante ciertos periodos del año, las autoridades nacionales ratificaron la continuidad del rumbo económico y el compromiso de sostener las variables fundamentales para asegurar la estabilidad financiera en la República Argentina.