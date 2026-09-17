Fracasó la paritaria universitaria y los gremios preparan una quinta marcha nacional

La paritaria universitaria volvió a quedar en un callejón sin salida. En una nueva audiencia en el Palacio Pizzurno, la Secretaría de Educación repitió la oferta que ya había presentado a comienzos de mes -un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre-, y los gremios docentes y no docentes la rechazaron por segunda vez.

Los sindicatos reclaman los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: los dos incrementos dispuestos por el Gobierno más una recomposición del 32,5% que, sostienen, perdieron los salarios durante los primeros años de la gestión de Javier Milei. "El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas", adelantaron desde una de las contrapartes tras el encuentro.

Hacia una quinta marcha nacional

Con el resultado de las audiencias, los gremios comenzarán a diagramar las próximas medidas de fuerza. La opción que gana fuerza es la de convocar a una marcha nacional universitaria, que sería la quinta en lo que va del actual Gobierno y la segunda en el año.

El trasfondo es la disputa por el Presupuesto 2027. El Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales. Según las 60 casas de altos estudios, casi el 90% de esos recursos corresponde a salarios docentes y no docentes.

La disputa judicial y la defensa del Gobierno

El conflicto paritario se superpone con una pulseada en la Justicia. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo aún no cumplió plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a una medida cautelar vigente que la Corte Suprema confirmó el 25 de junio. "Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario", planteó el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, quien remarcó que los poderes Legislativo y Judicial ya se pronunciaron en ese sentido.

Desde el oficialismo, en cambio, cuestionan las cifras reclamadas y afirman que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada por la Justicia. Sostienen que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y que el aumento de octubre deja la remuneración por encima de lo que fijó el fallo. El Gobierno asegura que el funcionamiento de las universidades estará garantizado el año próximo y atribuye el desacuerdo principalmente a los salarios. En esa línea, el presidente de la Cámara de Diputados,