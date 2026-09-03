Freno al consumo: el uso de tarjetas de crédito cayó más de 10% en agosto

El uso de tarjetas de crédito cayó un 10,1% interanual en agosto, según un informe de la consultora First Capital Group.

Esta merma en el financiamiento ocurre en medio de un aumento sostenido en el nivel de morosidad en los hogares, el cual alcanzó un 13%, según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondientes a junio.

De acuerdo al informe, la caída acumulada es del 3,4% en la medición trimestral y del 5,9% en el semestre, evidenciando un escenario de contracción en el nivel de financiamiento con tarjetas de crédito.

A medida que crece la mora en los hogares, cae el uso de tarjetas de crèdito.

Al respecto, el socio de First Capital Group, Guillermo Barbero, señaló: "La caída en el último trimestre es mayor que la caída en el semestre, y a su vez es mayor que la caída del año: -3,4% trimestral, -5,9% semestral, y 10,1% anual".

En tanto, las estimaciones privadas sobre morosidad anticipadas por la consultora 1816 para julio indican que 5.9 millones de personas tienen deudas familiares en situación irregular. Este volumen de deudores equivale al 28% del total de la población que sostiene algún tipo de obligación crediticia activa con el sistema financiero formal.

La operatoria acumulada con tarjetas de crédito cerró agosto con un saldo total de $25,1 billones. Este monto representa una variación positiva del 1,4% respecto al mes previo y un incremento del 20,1% frente a los $20,9 billones del mismo período del año anterior.

Sin embargo, al considerar los valores tomando como base una proyección de inflación del 1,7% mensual y del 33,5% en términos interanuales, el consumo ajustado por nivel general de precios demostró una caída del 0,3% en comparación con julio.

Al evaluar el comportamiento mensual, Barbero explicó: "Lo más significativo aparece cuando miramos el promedio de caída mensual: -1,13% trimestral, -0,98% semestral, -0,84% anual. Ese ritmo mensual creciente confirma que la contracción se está acelerando".

Entre las causas que explican la reducción del crédito se destaca la inhabilitación preventiva de las tarjetas correspondientes a titulares con retrasos en sus pagos, sumado a las políticas de riesgo implementadas por los bancos públicos y privados respecto a la actualización de límites de compra.

En ese sentido, Barbero explicó que "los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos pues los mismos han sido suspendidos y las Entidades Financieras restringen la actualización de los límites de crédito, solo sus mejores clientes reciben mayores calificaciones crediticias, pero paradójicamente estos sectores son los menos propensos a endeudarse dada la situación actual".

Por otra parte, los créditos en el ámbito de la producción mostraron una evolución dispar. El Banco Nación fortaleció su participación en el financiamiento a empresas, consolidando una cuota de mercado del 20% al cierre de julio.

En dicho rubro, la entidad bancaria aceleró la asistencia financiera orientada al sector agropecuario, registrando un incremento acumulado superior al 55% en lo que va del año hasta alcanzar un volumen de cartera de $4,5 billones.

En lo que respecta al saldo financiado en moneda extranjera mediante plásticos, el monto total acumulado descendió a u$s670 millones al cierre de agosto.

Dicha cifra implicó una baja del 15,9% respecto al saldo registrado el mes anterior, aunque mantuvo una suba del 1,5% frente a los u$s660 millones de agosto del año anterior.

Frente a la evolución de las operaciones en dólares, Barbero concluyó que "el turismo en el exterior y las compras internacionales a través de plataformas comerciales mantienen la demanda en valores estables a lo largo del año".