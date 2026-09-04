Fuerte protesta de yerbateros contra Javier Milei en Misiones

En el marco de la primera visita oficial del presidente Javier Milei a la provincia de Misiones para brindar un discurso económico en Puerto Iguazú, productores yerbateros, tealeros y tabacaleros organizaron una importante movilización con tractores y camiones para visibilizar la profunda crisis que atraviesa el sector regional.

El corresponsal de Crónica TV en la zona, Quique Ortiz, reportó intensos operativos de seguridad en el cruce de las rutas 12 y 101, encabezados por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

Los efectivos implementaron retenes en los accesos de Wanda y Colonia Esperanza, lo que obligó a las caravanas de camiones que transportaban los tractores a desviarse por caminos terrados alternativos e intransitables debido a las intensas lluvias.

Cabe recordar que el mandatario participará este viernes 4 de septiembre del cierre de la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrollará en el Hotel Loi Suites de Puerto Iguazú.

El motivo central de la protesta radica en el impacto perjudicial del DNU 70/2023 sobre las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), lo que produce varias consecuencias:

Estancamiento del precio en origen: El kilo de hoja verde se mantiene estancado entre $250 y $280, una cifra idéntica a la registrada a fines del año anterior.

Aumento de costos de producción: Los productores denunciaron incrementos de hasta un 400% en combustibles y un 300% en insumos esenciales.

Crisis de pequeños productores: La pérdida del precio de base ha provocado que familias y pequeños productores de localidades como Oberá y Campo Viera no puedan sostener sus actividades, favoreciendo la concentración del mercado en grandes industrias.

Yerbateros contra Milei: "Producimos a pérdida por un capricho político"

Luis, productor yerbatero, explicó ante Crónica: "Hoy más o menos para que se pueda trabajar tendría que estar entre 500 y 600 pesos el kilo de hoja verde. Ahora estamos percibiendo la mitad. Digo ese precio para pacificar la situación".

"Nadie abona, nadie limpia, nadie hace nada. Entonces nuestros yerbales se están convirtiendo en poco tiempo en monte, en abandono total. Este problema surgió con la asunción de Javier Milei. Este no es un problema que surgió del mercado yerbatero. Es un capricho político", remarcó.

En este marco, señaló: "Lo que nosotros estamos proponiendo, como productores de Misiones, es que el Gobierno fije un precio base para los productores El 85 % de la yerba que se produce en el país sale de esta provincia".

"Es un tema muy triste volver a repetir lo que ya vivimos en la década de los '90. Los productores estamos a punto de quiebra, no tenemos más un peso ni para el combustible del tractor. El productor está fundido gracias al DNU 70/2023 y al Decreto 812 que desguazaron nuestro instituto. Hoy la tierra la están comprando inversores a precio regalado y los hijos de los colonos tienen que emigrar", lamentó Lis Jorge , una productora de Jardín América.

Por su parte, Antenor Alves, secretario general del Sindicato de Tareferos de Jardín América, explicó: "Hoy el trabajador tarefero está viviendo al día. El 70% de los trabajadores tareferos se están yendo a trabajar a Brasil. Hace cuatro años que el subsidio intersafra viene congelado en $120.000, ¿qué hace un trabajador con ese monto?Muestran al país como si fuera una maravilla, pero la realidad es que el pobre está más pobre."

Tensión en Misiones: queman muñeco en repudio a la visita de Milei

En la Plaza 9 de Julio de Posadas, manifestantes de organizaciones sociales quemaron un muñeco con la cara del mandatario vestida con el gorro del "Tío Sam" en señal de repudio.

El muñeco de Milei que incendiaron en Misiones.

La Multisectorial por la Soberanía de Misiones realizó ayer una jornada de protesta en la plaza 9 de Julio de Posadas, con música, expresiones artísticas y una vigilia cultural. La actividad culminó con la quema de un muñeco que, según los organizadores, simbolizó las consecuencias de las políticas del Gobierno nacional.

La quema del muñeco recuperó, según explicaron desde la Multisectorial, una tradición vinculada a los rituales populares de la Fiesta de San Juan. El fuego fue utilizado como símbolo de purificación y renovación, con la intención de representar la eliminación de los males denunciados por los manifestantes y expresar un mensaje de esperanza y resistencia colectiva.

La protesta cerró con consignas contra las políticas del Gobierno nacional y en defensa del trabajo, la salud, la educación y la producción, bajo los lemas: "Misiones no se vende" y "La Patria no se vende".