Fuerte respuesta de China al embajador de Estados Unidos por las inversiones en Vaca Muerta

La Embajada de China en Argentina respondió con dureza al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, luego de que el diplomático norteamericano llamara a frenar las inversiones del país asiático en áreas clave como Vaca Muerta.

Desde la representación diplomática oriental calificaron los dichos como "calumnias sin ningún fundamento" y afirmaron que la postura estadounidense está "motivada por la mentalidad de guerra fría".

Tensión diplomática por las inversiones en sectores estratégicos

A través de un comunicado oficial, la sede diplomática asiática acusó a la administración estadounidense de generalizar el concepto de seguridad nacional para "sembrar miedo en el mercado".

Las declaraciones de Peter Lamelas habían tenido lugar en el marco de la AmCham Energy Summit, donde advirtió sobre la presencia del gigante asiático en recursos estratégicos para la República Argentina.

Durante dicho encuentro, el representante de la Embajada de Estados Unidos también apuntó contra los avances tecnológicos chinos en infraestructura de telecomunicaciones y conectividad, cuestionando la seguridad en el manejo de datos comerciales e institucionales en el territorio nacional.

Descargo de la empresa citada por las acusaciones de ciberseguridad

En respuesta a los señalamientos de Peter Lamelas sobre la transferencia de datos al Partido Comunista Chino, la empresa tecnológica en cuestión emitió una declaración para desmentir los cuestionamientos.

La firma privada remarcó que cuenta con "un historial impecable" en materia de ciberseguridad y protección de datos a nivel internacional.

Desde la compañía subrayaron que operan desde hace 25 años en el mercado argentino acompañando la transformación digital y la infraestructura tecnológica.

"Como compañía, nuestro foco es uno solo: crear valor para nuestros clientes y contribuir al desarrollo tecnológico del país", enfatizó la empresa ante las acusaciones sin sustento de la diplomacia norteamericana.