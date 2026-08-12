Dictamen y fuertes cruces en el debate en comisiones sobre la reforma del BCRA: "Falta que venga el Gordo Dan a explicarla"

El oficialismo consiguió dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas sobre el proyecto de ley enviado por el presidente Javier Milei de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), también hubo fuertes cruces por los expositores elegidos por La Libertad Avanza para defenderlo. Un diputado opositor apuntó: "Falta que venga el Gordo Dan a explicarlo".

La semana pasada asistió el titular de la autoridad monetaria Santiago Bausili a las comisiones de la Cámara de Diputados, etapa previa en la que el oficialismo trabaja por el dictamen con el apoyo del PRO y otros aliados. Hoy consiguió 42 firmas en medio de tensiones.

Desde la oposición cuestionaron la falta de representantes oficiales de la iniciativa, ante el envío de los economistas Miguel Boggiano; Ramiro Castiñeira; el licenciado en Finanzas Héctor Rubini; el consultor financiero Aldo Abram; y el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos, Claudio Zuchovicki.

"Parece un programa de streaming, falta que venga el Gordo Dan a explicar el proyecto", aseguró el diputado del bloque Unión por la Patria, Itai Hagman, en referencia al usuario en redes sociales de Daniel Parisini, un militante y streamer libertario.

La afirmación despertó algunos gritos por parte de los diputados de La Libertad Avanza. Y agregó Hagman: "Son cuatro amigos del Gobierno que no tienen ninguna función pública". Luego, el peronismo se retiró.

Expositores del gobierno generaron reacción en el PRO

Dijo Boggiano en defensa del proyecto y desató la ira del PRO: "Doce trillones (...) % este es el abominable número de inflación que se ha acumulado desde la creación del BCRA, un número que refleja como distintos gobiernos demócratas, radicales, desarrollistas, peronistas, militares, kirchneristas y macristas utilizaron el Central para estafar a la Argentina y destruir por completo el valor de su moneda nacional".

De fondo en la transmisión en vivo se escuchó como salieron al cruce de La Libertad Avanza los aliados del PRO.

"¿Estás o no de acuerdo con lo que dijo Boggiano del PRO?", lo interpeló el diputado Fernando de Andreis (uno de los mano derecha de Mauricio Macri) al presidente de la Comisión de Presupuesto Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

"Pido disculpas si te ofendió y siempre le doy crédito al PRO que nos acompañó siempre", aclaró Benegas Lynch, reemplazante de José Luis Espert en el puesto, a los amarillos.

"¿Vamos a seguir con la telenovela entre Benegas Lynch con el PRO?", preguntó otro diputado opositor férreo que pidió continuar el debate.

Igualmente, la diputada del PRO, Daiana Fernández Molero, aclaró luego que acompañan el dictamen pero no por cómo los tratan, sino porque les parece importante el proyecto.

En tanto, sostuvo el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño: "Acá tendríamos que estar hablando de las millones de personas endeudadas no de esto. Traen a este decorado; quiero dejar primero en claro que acá tendría que haber representantes del bloque que defiendan este proyecto que no se ocupa de las necesidades de la mayoría sino de defender a los grandes bancos".

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