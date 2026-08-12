"¡Fuerza Capitán!", escribió Milei en apoyo a Messi por el deceso de su papá

El presidente Javier Milei envió un mensaje de condolencias a Lionel Messi tras confirmarse el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado expresó su acompañamiento al capitán de la Selección Argentina y a su familia en este momento de dolor, sumándose a las muestras de afecto de figuras del deporte y la política nacional e internacional.

El saludo del Presidente y las repercusiones en las redes

En su publicación, el mandatario nacional acompañó sus palabras de aliento hacia el astro rosarino con la frase: "¡Fuerza Capitán!".

El mensaje presidencial destacó la figura de Jorge Messi, quien no solo acompañó la carrera profesional de su hijo desde sus inicios en Rosario, sino que también se desempeñó como su representante y pilar fundamental en su trayectoria deportiva.

La publicación de Javier Milei generó un rápido impacto en las plataformas digitales, donde seguidores, deportistas e instituciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y del fútbol mundial manifestaron sus condolencias hacia la familia Messi.