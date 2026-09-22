Servicios públicos: una familia del AMBA destina el 14,6% del salario

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $268.405 mensuales para abonar las facturas de luz, gas, agua y transporte, monto que equivale al 14,6% del salario promedio registrado.

Los datos surgen del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el CONICET, que confirmó que el costo de la canasta mostró una baja del 7,3% respecto al mes anterior debido a una reducción estacional en el consumo de gas y electricidad.

Transporte y energía: la composición del presupuesto familiar

El rubro del transporte encabeza el mayor peso en los gastos del hogar, concentrando el 47% del valor total con un desembolso estimado en $126.689 mensuales.

En cuanto a las prestaciones energéticas para un usuario sin subsidios, la boleta de electricidad promedió los $49.770, el servicio de gas alcanzó los $49.370 y el consumo de agua potable se ubicó en $42.576.

En el análisis interanual, la canasta de servicios públicos registró una suba del 55%, situándose 22 puntos porcentuales por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estimada para el mismo período.

El incremento más acentuado interanual se verificó en el transporte con un 70%, seguido por la energía eléctrica con 48%, el gas natural con 42% y el agua potable con un 40%.

Cobertura de subsidios y proyecciones fiscales

En la actualidad, las tarifas de servicios públicos abonadas por los usuarios cubren un promedio del 54% de los costos técnicos del sistema, mientras el Estado financia el 46% restante mediante transferencias.

En el sector del transporte automotor, el costo real del boleto de colectivo se calculó en $2.096, evidenciando una brecha del 136% respecto a la tarifa cobrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

De cara al futuro, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un recorte de los subsidios a la energía y al transporte de 0,11 puntos del producto interno bruto. La meta fijada por el gobierno busca elevar la cobertura directa a cargo de los usuarios por encima del 88% hacia el año 2027.