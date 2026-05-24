¡Geografía a marzo! Estos son los funcionarios que replicaron el mapa erróneo que publicó Milei sobre Argentina

El presidente Javier Milei y varios funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) compartieron la imagen de un mapa que intentó ser adjudicado a la Universidad Austral, en el que demostraban los niveles de crecimiento de las provincias; sin embargo, contaba con varios errores y omisiones.

Uno de los principales asesores del ministro de Economía, Luis Caputo, fue el que comenzó a difundir este mensaje falso, replicado en varias oportunidades por Milei en X, con duras críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El posteo falso que circula en X sobre el crecimiento de las provincias.

Según este mapa, que demostraba el crecimiento de cada una de las provincias en el último año, remarcaban que la provincia gestionada por Kicillof era la única del país con números negativos.

El asesor del ministro Caputo, Felipe Núñez, acompañó el mapa con un cuestionamiento a los que aseguraban que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que debían "aprobar el Super RIGI así le devuelven el lugar de potencia a la Argentina que se merece".

Además, sostuvo que el gobernador bonaerense tiene que "dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos" porque "un año y medio es una eternidad" y que los bonaerenses "no pueden esperar tanto tiempo".

En la misma línea de críticas a Kicillof, el embajador de la República Argentina ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, cuestionó que "no pueden afrontar la falta de crecimiento en la provincia", situación que "los condena a la desocupación, bajos sueldos y de vivir de subsidios".

El exdiputado calificó al gobernador bonaerense como un "terraplanista económico" que se queja de que "la macroeconomía está bien, pero que no le llega al bolsillo de la gente" y justificó uno de los errores al asegurar que Tucumán "se quedó afuera del mapa" después que "llegó el peronismo y la gobernaron Alperovich y Manzur".

El mensaje de Fernando Iglesias en contra de Kicillof y las gestiones peronistas en Tucumán.

Por su parte, el ex CEO del HSBC, Gabriel Martino, lamentó que "algunos quieren votar a Kicillof", mientras que promovía acelerar "el cambio cultural de Javier Milei". "Populismo nunca más", sentenció.

Otro de los referentes libertarios que se hicieron eco del posteo apócrifo fue el presidente de La Libertad Avanza en La Pampa, Adrián Ravier, quien sentenció que "Kicillof no es gratuito para la provincia de Buenos Aires".