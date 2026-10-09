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Viernes, 9 de octubre de 2026

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Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial

El Poder Ejecutivo presentó un recurso contra la resolución que anuló el decreto oficial y lo obligaba a transferir las partidas presupuestarias.

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El Gobierno nacional apeló el fallo dictado por la Justicia que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenaba el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La presentación judicial busca frenar la obligación de girar los fondos presupuestarios destinados a las casas de altos estudios en todo el país.

Argumentos de la apelación oficial

El recurso formalizado por el Ministerio de Capital Humano cuestiona la resolución emitida por el juez Martín Cormick al sostener que la medida provoca un gravamen irreparable al Estado.

Según el planteo de las autoridades, la sentencia genera agravios concretos y de significativa gravedad institucional al ordenar la ejecución de la norma sin considerar las defensas presentadas por la representación estatal.

Impacto en las cuentas públicas

Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la aplicación efectiva de la legislación no contempla una fuente de financiamiento específica y suficiente para su financiamiento.

En ese sentido, las autoridades remarcaron que el desembolso de los recursos alteraría el equilibrio fiscal y proyectaría consecuencias de gran magnitud sobre el esquema presupuestario vigente

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