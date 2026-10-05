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Lunes, 5 de octubre de 2026

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El Gobierno convocó a la Iglesia para debatir sobre discapacidad

La cartera sanitaria citó al Episcopado antes de la visita papal prevista para noviembre en el país.

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El Ministerio de Salud de la Nación invitó formalmente a los representantes de la Conferencia Episcopal Argentina a una reunión institucional con el objetivo de abordar la problemática de la discapacidad en el país. 

El encuentro impulsado por el Poder Ejecutivo busca establecer una mesa de diálogo directo antes del viaje oficial que el papa León XIV realizará a la Argentina durante el mes de noviembre.

Una mesa de diálogo clave con las autoridades eclesiásticas

La iniciativa gubernamental pretende coordinar criterios sobre la atención, cobertura y recursos destinados al sector de las personas con discapacidad. 

Funcionarios de la cartera sanitaria recibirán a la cúpula de la Iglesia católica para revisar la situación del sistema sociosanitario y analizar las demandas prioritarias de las instituciones vinculadas.

Preparativos en la antesala de la llegada del Papa

La citación formal se concreta en un contexto de expectativa por el desembarco del Sumo Pontífice en el territorio nacional. 

De este modo, la gestión nacional procura acordar puntos de contacto con la conducción del Episcopado y encauzar el debate sobre las políticas públicas orientadas a los sectores más vulnerables previo a la agenda papal.

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