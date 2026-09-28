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Lunes, 28 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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El Gobierno cerró créditos por US$ 530 millones para obras y la ARCA

Los fondos internacionales del BID y la CAF financiarán la modernización tributaria y proyectos de infraestructura en Entre Ríos y Chubut.

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El Poder Ejecutivo suscribió acuerdos de financiamiento externo por un total de US$ 530 millones otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

El paquete crediticio estará destinado a ejecutar obras públicas viales e hídricas en dos provincias, además de financiar la transformación tecnológica del sistema de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La firma de las operaciones de crédito busca canalizar recursos internacionales hacia el desarrollo de infraestructura regional y la actualización de los procesos de administración fiscal en el territorio nacional.

Reparto del financiamiento para las provincias

La distribución de los préstamos contempla una partida de US$ 280 millones destinada a la provincia de Entre Ríos para la ejecución de proyectos de infraestructura vial. Por su parte, la provincia de Chubut recibirá US$ 150 millones para el desarrollo de un programa de acueductos orientados al abastecimiento hídrico.

Ambos montos provinciales permitirán avanzar con licitaciones y desarrollo de obras estratégicas en los distritos firmantes, con el respaldo técnico y financiero de los organismos multilaterales.

Modernización y sistemas de control en ARCA

La suma restante de US$ 100 millones será asignada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con el objetivo de modernizar los sistemas informáticos del organismo de recaudación.

Los fondos se aplicarán a la actualización tecnológica de las bases de datos, la digitalización de trámites y la mejora de los mecanismos de fiscalización y cobranza tributaria a nivel federal.

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