"No afecta a la soberanía": el Gobierno defendió la derogación de la Ley de Tierras

El vocero presidencial Adrián Ravier defendió la derogación de la Ley de Tierras Rurales contenida en el DNU 70 de 2023 y aseguró que la medida no pone en riesgo la soberanía ni la seguridad fronteriza.

Las precisiones oficiales tuvieron lugar tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó un pronunciamiento de la Cámara Federal de La Plata que mantenía suspendida la norma.

El funcionario nacional explicó en conferencia de prensa que la resolución judicial desestimó el planteo de una organización por falta de legitimación.

A su vez, cuestionó los proyectos de la oposición en el Congreso de la Nación que buscan reponer el tope a la propiedad extranjera de campos e inmuebles productivos.

Desde la Casa Rosada, el portavoz puntualizó que la eliminación de la restricción del 15% busca atraer capital de largo plazo para infraestructura, biotecnología, esquemas de riego y desarrollo agropecuario.

Asimismo, sostuvo que los adquirentes quedan comprendidos de manera directa bajo la jurisdicción, leyes y tributos de la República Argentina.

La posición oficial sobre la soberanía y las zonas de frontera

Durante su exposición ante los medios, Adrián Ravier abordó los cuestionamientos de la oposición y aclaró el alcance legal de la medida. En ese sentido, afirmó: "Lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o estratégicos, atentar contra nuestra soberanía o poner en riesgo nuestras fronteras, la medida busca potenciar la producción rural".

El vocero remarcó además el mantenimiento de las áreas de protección limítrofes y la validez de los principios constitucionales. Al respecto, declaró: "La derogación de la Ley de Tierras Rurales no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras. Las zonas fronterizas mantienen su régimen específico con sus controles correspondientes sobre la adquisición y tenencia de inmuebles".

En esa misma línea, el funcionario profundizó sobre el impacto territorial de la medida y expresó: "Tampoco afecta la soberanía territorial", debido a que "la tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción".

Sobre el marco normativo previo, añadió: "La Ley de Tierras, además, era una normativa contraria a lo que nuestra propia Constitución establece", debido a que "los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos y son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias".

La defensa del DNU 70 y las críticas al modelo regulatorio

El portavoz contrapuso la estrategia del Poder Ejecutivo con los intentos legislativos de derogar el DNU 70 de 2023 en su totalidad. Al respecto, indicó: "En los últimos días, la oposición cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia e incluso algunos diputados opositores presentaron una medida cautelar para dar marcha atrás con los efectos de la decisión de la Corte".

Asimismo, el vocero analizó las consecuencias de reinstaurar marcos de intervención estatal en los contratos privados. Sobre este punto, remarcó: "Durante años, la Argentina acumuló regulaciones que le daban al Estado facultades para fijar precios, establecer cupos, exigir permisos e intervenir en acuerdos entre privados".

Sobre el cierre de la presentación, Adrián Ravier sostuvo: "Es volver a un modelo de país agotado, que esta gestión dejó atrás con reformas profundas para que la Argentina recupere la prosperidad", por lo cual "volver a todas estas leyes es volver a ese modelo. Quien defiende estas leyes defiende que el poder político tenga la última palabra sobre lo que deciden los privados".

En ese sentido, completó: "Y eso ya lo mostró la historia argentina, termina siempre igual, favoreciendo a los que tienen contactos no a los que producen", para concluir que "en definitiva, la discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad".