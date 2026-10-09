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Viernes, 9 de octubre de 2026

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Después de Aysa, el Gobierno definió la ruta de próximas privatizaciones

Tras concretar la adjudicación de la empresa de agua, la gestión oficial proyecta licitar centrales termoeléctricas y activos energéticos de Enarsa.

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El Gobierno nacional definió la hoja de ruta para avanzar con la privatización de diversas empresas estatales tras haber concretado la venta del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

La estrategia impulsada por la administración de Javier Milei busca desprenderse de participaciones públicas clave para achicar la estructura del Estado y reducir el gasto presupuestario.

Licitaciones en el sector termoeléctrico

Dentro del cronograma oficial fijado para este año, el Poder Ejecutivo prevé convocar a licitación pública para la transferencia de las centrales termoeléctricas Belgrano y San Martín.

Asimismo, el plan de desinversión contempla avanzar hacia el primer trimestre del próximo año con la licitación correspondiente a la planta Central Vuelta de Obligado.

Transferencia de activos en Enarsa

El programa gubernamental incluye además el desprendimiento de los activos vinculados a los gasoductos bajo la órbita de ENARSA.

Con estas licitaciones en el rubro energético, las autoridades aspiran a culminar una serie de licitaciones públicas destinadas a incorporar capital privado en el sistema nacional.

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