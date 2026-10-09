Después de Aysa, el Gobierno definió la ruta de próximas privatizaciones

El Gobierno nacional definió la hoja de ruta para avanzar con la privatización de diversas empresas estatales tras haber concretado la venta del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

La estrategia impulsada por la administración de Javier Milei busca desprenderse de participaciones públicas clave para achicar la estructura del Estado y reducir el gasto presupuestario.

Licitaciones en el sector termoeléctrico

Dentro del cronograma oficial fijado para este año, el Poder Ejecutivo prevé convocar a licitación pública para la transferencia de las centrales termoeléctricas Belgrano y San Martín.

Asimismo, el plan de desinversión contempla avanzar hacia el primer trimestre del próximo año con la licitación correspondiente a la planta Central Vuelta de Obligado.

Transferencia de activos en Enarsa

El programa gubernamental incluye además el desprendimiento de los activos vinculados a los gasoductos bajo la órbita de ENARSA.

Con estas licitaciones en el rubro energético, las autoridades aspiran a culminar una serie de licitaciones públicas destinadas a incorporar capital privado en el sistema nacional.