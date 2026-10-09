Atentando a la AMIA: el Gobierno evalúa denunciar a Irán ante cortes internacionales

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que el Gobierno nacional analiza promover una demanda formal contra la República Islámica de Irán ante organismos y tribunales internacionales.

La decisión busca juzgar la responsabilidad del Estado iraní en el ataque terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires.

Encuentro clave con la conducción de la mutual

El anuncio se concretó tras una reunión institucional entre Juan Bautista Mahiques y las autoridades directivas de la mutual judía.

Durante el encuentro, los representantes de la AMIA expresaron su reconocimiento a la iniciativa del Poder Ejecutivo para profundizar el juzgamiento de los responsables materiales e intelectuales del atentado.

Acciones en el fuero judicial argentino

En forma paralela, el juez federal Daniel Rafecas impulsa llevar a juicio oral al acusado Alí Asghar Hejazi, exmano derecha del extinto líder Alí Jamenei.

Las investigaciones judiciales señalan a Alí Asghar Hejazi como el responsable operativo de coordinar la logística y fijar la fecha definitiva para la ejecución del ataque.