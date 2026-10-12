El Gobierno reivindicó el 12 de octubre como el inicio de la expansión de Occidente

El Poder Ejecutivo nacional conmemoró este 12 de octubre mediante la publicación de un mensaje oficial institucional en el que definió la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492 como el "inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo".

A través de los canales de comunicación de la Casa Rosada, la gestión del presidente Javier Milei volvió a emplear la denominación histórica de "Día de la Raza" para referirse a la fecha patria.

Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad. — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2026

Los pilares del mensaje oficial y los valores de la civilización occidental

La pieza audiovisual institucional presentada por el Gobierno enfatiza los aportes culturales, lingüísticos e institucionales que la herencia europea aportó al continente americano tras el desembarco español en la isla de Guanahaní.

En el comunicado emitido desde la sede gubernamental se remarcó que la travesía marítima constituyó un hito para el progreso de la humanidad.

Asimismo, el documento difundido en las plataformas oficiales concluye con la frase "sin raíces no hay futuro", señalando que la conmemoración simboliza "el progreso de la humanidad y la civilización occidental en nuestro continente".

El enfoque ratifica la postura ideológica de la administración nacional centrada en la revalorización de los lazos culturales con Europa.

Contrapunto normativo e impacto social

El pronunciamiento oficial mantiene la línea discursiva impulsada por el Poder Ejecutivo, a pesar de que la Ley Nacional 27.399 y las normativas vigentes sostienen formalmente el feriado bajo la denominación de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Esta discrepancia respecto a la nomenclatura institucional reactivó el debate político entre distintos sectores sociales y de la oposición.

En paralelo al mensaje emitido desde el Ejecutivo, distintas comunidades y colectivos indígenas organizaron movilizaciones y encuentros culturales en rechazo al concepto de la jornada impulsado por las autoridades nacionales.

Con esta publicación, el Gobierno nacional consolida su estrategia de batalla cultural sobre la interpretación histórica de los acontecimientos patrios.