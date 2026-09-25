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Viernes, 25 de septiembre de 2026

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El Gobierno fijó nuevas reglas para la atención médica en aeropuertos

La regulación establece exigencias de infraestructura, personal y equipamiento según el flujo anual de pasajeros y la clasificación técnica de cada terminal.

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El Gobierno nacional instrumentó un nuevo marco regulatorio que fija las obligaciones de atención médica y emergencias dentro de las terminales aéreas del país. 

La disposición fue oficializada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a través de la Resolución 736/2026 dictada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Categorización de terminales y coberturas requeridas

La normativa establece una clasificación de los aeropuertos en cuatro categorías operativas según el volumen de tráfico de viajeros registrado por año. 

Las exigencias de prestaciones sanitarias, disponibilidad de ambulancias y personal profesional capacitado se graduarán de forma proporcional a esa escala técnica.

Las estaciones de Categoría 1 -con un movimiento superior a los cinco millones de pasajeros anuales- deberán contar con servicio médico permanente las 24 horas, salas de primeros auxilios de alta complejidad y unidades de traslado equipadas con soporte vital avanzado. 

Las terminales de menor escala adaptarán sus esquemas asistenciales mediante convenios con centros de salud locales o puestos de atención preventiva en horarios de vuelo.

Protocolos de emergencia y actualización de equipamiento

El texto reglamentario impone la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos (DEA) en zonas estratégicas de alto tránsito y personal aeroportuario capacitado en maniobras de reanimación cardiopulmonar.

La regulación aprobada por la autoridad aeronáutica otorga un plazo de adecuación de 90 días para que los concesionarios y administradores de aeródromos adapten sus instalaciones y contratos asistenciales a los nuevos requerimientos.

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