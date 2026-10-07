El gobierno porteño desplaza del centro la fiesta folclórica boliviana

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió reubicar la tradicional celebración folclórica de la colectividad boliviana fuera del centro porteño y trasladarla al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en el barrio de Liniers.

La decisión de la gestión encabezada por Jorge Macri pone fin a la histórica realización del evento sobre la Avenida de Mayo, lugar habitual de la festividad.

La medida adoptada por el Ministerio de Espacio Público responde a reclamos presentados por comerciantes y vecinos del área céntrica respecto a los cortes de tránsito y el uso intensivo del espacio público. La determinación afectará el desarrollo del desfile que año a año convoca a miles de bailarines, músicos y espectadores de distintas agrupaciones culturales.

Resistencia de la colectividad e impacto cultural

Representantes de las agrupaciones de la colectividad boliviana manifestaron su preocupación ante la reubicación forzada del evento. Argumentan que el traslado al predio del autódromo dificulta el acceso de las familias, altera la logística de las fraternidades y restringe el carácter abierto e integrador que caracteriza a la manifestación cultural en el espacio público.

Las organizaciones culturales señalaron que la festividad forma parte del patrimonio intangible de la comunidad y del entramado pluriétnico de la capital. A pesar de las solicitudes de diálogo presentadas ante las autoridades comunales para mantener el recorrido tradicional, la administración municipal confirmó el cambio de sede para la próxima edición.

Fundamentos de la gestión porteña y logística

Desde el Poder Ejecutivo de la ciudad fundamentaron el traslado en la necesidad de garantizar la fluidez en el ordenamiento urbano y reducir el impacto sobre el comercio gastronómico e inmobiliario del microcentro.

Consideran que las instalaciones del autódromo cuentan con la infraestructura adecuada para albergar convocatorias masivas sin afectar la circulación en arterias principales.

El evento, que reúne expresiones de danza y música autóctona, deberá readecuar su cronograma operativo para adaptarse a la nueva localización en la zona sur de la capital.