El Gobierno celebró el procesamiento de ocho imputados por la causa AMIA

El Gobierno celebró este lunes la resolución dictada por la Justicia que procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses acusados por el atentado terrorista contra la AMIA.

El fallo fue dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas, quien responsabilizó a los imputados por el ataque ocurrido en 1994 que dejó 85 víctimas mortales.

Las repercusiones oficiales tras el fallo judicial

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se pronunció sobre el avance de la causa a través de sus redes sociales. "El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad. Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y libaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos. Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina", expresó la autoridad nacional.

El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad



Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y líbaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por... September 21, 2026

Por su parte, el presidente Javier Milei respaldó las declaraciones manifestadas por el titular de la cartera judicial. El mandatario republicó el comunicado del ministro y agregó el mensaje: "La Moral como Política de Estado. ¡MAGA!".

La Moral como Política de Estado.

MAGA! https://t.co/zeHQOqG6GK — Javier Milei (@JMilei) September 21, 2026

El impacto de la Ley de Juicio en Ausencia

La resolución judicial se concretó en el marco del mecanismo aprobado por el Congreso de la Nación a través de la Ley 27.784. La herramienta legal permite juzgar a personas imputadas por delitos graves sin requerir su presencia física en el tribunal.

En este sentido, la senadora Patricia Bullrich ponderó la aplicación de la normativa aprobada en 2025. La legisladora remarcó que el instrumento jurídico posibilita continuar las actuaciones procesales frente a acusados prófugos para avanzar hacia la instancia de juicio oral.

El comunicado oficial