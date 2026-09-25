Luz y consumo doméstico: buscan que las grandes empresas salgan de la red común para no recargar el servicio

El Gobierno nacional creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) con el fin de evitar que el conjunto de los usuarios asuma el costo de la generación eléctrica para nuevos emprendimientos industriales de gran escala. La regulación fue establecida por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a través de la Resolución 264/2026.

Obligaciones de abastecimiento y protección de la reserva

La norma estipula que los nuevos emprendimientos y ampliaciones que representen al menos el 0,5% de la demanda media del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) -equivalente a unos 80 MW- deberán contratar su propia oferta de generación y potencia firme.

Cada empresa podrá seleccionar libremente la tecnología y el proveedor, pero tendrá la obligación de cubrir como mínimo el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y contar con un 100% de potencia firme sobre su demanda máxima.

En el caso particular de los centros de datos, la exigencia de potencia firme se eleva al 115% debido a su consumo continuo y de alta sensibilidad.

Ante un escenario eventual de escasez del recurso, la normativa fija que se priorizará el suministro de los usuarios residenciales, comerciales, pymes e industrias ya integradas por sobre las grandes demandas que no dispongan de respaldo suficiente.

Continuidad regulatoria y esquema a propio riesgo

Esta medida profundiza el proceso de normalización del sistema eléctrico que comenzó con la Resolución 400/2025.

La estrategia oficial instrumentada bajo la coordinación de Daniel González busca que cada proyecto de envergadura se abastezca a su propio riesgo sin trasladar costos operativos ni consumir las reservas que garantizan el suministro del sistema.