Grandío hizo sentir amenazada a una testigo de los vuelos de Adorni

Vanesa Tossi está pasando un mal momento, tiene miedo, se siente amenazada. Es la secretaria del broker de vuelos Agustín Issin, quien le vendió a Marcelo Grandío los pasajes para que Manuel Adorni pueda volver al país desde Punta del Este junto a su familia.

A Tossi le tocó acompañarlo al Jefe de Gabinete, negarse al pedido de Grandío que le exigía que no se facture el vuelo y recibir presiones por parte del periodista luego que el tema tomara estado público.

Mientras la testigo declaraba ante el juez federal Ariel Lijo, recibió un mensaje por la red Whatsapp que por lógica ignoró estando en la audiencia. Frente a su falta de respuesta empezó a recibir llamados: era Grandío. Tossi entonces le mostró al juez lo que estaba pasando y la aclaró que no era el primer contacto del amigo de Adorni desde que empezó la crisis.

La secretaria de Issin le mostró al magistrado mensajes de tono amenazante en que el periodista contratado por la TV Pública le hablaba de una nota del periodista Carlos Pagni, y con tono de imputación le preguntaba: "¿Vos los filtraste?". Frente ello la joven trabajadora le hizo saber al juez y al fiscal federal Gerardo Pollicita que se sentía amenazada por Grandío.

Bajo juramento de decir verdad, Tossi aseguró además a los funcionarios judiciales, que en todo momento el periodista contratado por los medios públicos, le hizo saber que los pasajes eran "un regalo para Adorni". Los regalos para funcionarios por parte de empresarios que han sido contratados por ese funcionario, en derecho penal no se llaman regalo.