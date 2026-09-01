Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 1 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DEFINICIÓN

Gremios convocaron a un paro universitario para este miércoles tras rechazar oferta del Gobierno

Los sindicatos consideraron insuficiente el ofrecimiento de un 3% de suba para docentes de universidades realizado por la cartera de Capital Humano.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Frente Sindical Universitario convocó a un paro total de actividades para este miércoles en reclamo de una recomposición económica para los docentes de las altas casas de estudios.

La medida llega tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno, que ofreció un aumento salarial del 3% para septiembre, el cual fue calificado por los gremios como "vergonzoso".

"La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios docentes universitarios", sostuvo Emiliano Cagnasi, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA).

Esta reunión se realizó en el marco de la paritaria por los salarios de los docentes universitarios y preuniversitarios.

 La respuesta de los gremios docentes

El ofrecimiento estuvo lejos de contentar lo pretendido por los gremios docentes. En ese sentido, la secretaria general de CONADU, Clara Chavalier, apuntó: "No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario".

Y agregó: "Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada. Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha".

Esta nota habla de:
1
Santilli y Pettovello cambian el bono de septiembre para jubilados
CLAVE

Santilli y Pettovello cambian el bono de septiembre para jubilados

2
El Gobierno confirmó qué jubilados y pensionados de ANSES se quedan sin el "extra" de $70.000 en septiembre 2026
CHAU BONO

El Gobierno confirmó qué jubilados y pensionados de ANSES se quedan sin el "extra" de $70.000 en septiembre 2026

3
Las tres buenas noticias que ANSES tiene para los jubilados en septiembre 2026
NOVEDADES

Las tres buenas noticias que ANSES tiene para los jubilados en septiembre 2026

4
Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?
HÉROE

Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?

5
Santilli y Pettovello cambian el bono de agosto para jubilados
ATENCIÓN

Santilli y Pettovello cambian el bono de agosto para jubilados

Últimas noticias de Universidades