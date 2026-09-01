Gremios convocaron a un paro universitario para este miércoles tras rechazar oferta del Gobierno

El Frente Sindical Universitario convocó a un paro total de actividades para este miércoles en reclamo de una recomposición económica para los docentes de las altas casas de estudios.

La medida llega tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno, que ofreció un aumento salarial del 3% para septiembre, el cual fue calificado por los gremios como "vergonzoso".

"La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios docentes universitarios", sostuvo Emiliano Cagnasi, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA).

Esta reunión se realizó en el marco de la paritaria por los salarios de los docentes universitarios y preuniversitarios.

La respuesta de los gremios docentes

El ofrecimiento estuvo lejos de contentar lo pretendido por los gremios docentes. En ese sentido, la secretaria general de CONADU, Clara Chavalier, apuntó: "No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario".

Y agregó: "Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada. Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha".