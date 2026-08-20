Empresarios admiten que la están pasando mal pero piden consolidar el modelo económico de Milei

El presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Natalio Mario Grinman, expuso este jueves en el Consejo de las Américas y reiteró su respaldo a la gestión económica de La Libertad Avanza pese a que reconoció que "hay empresas que la están pasando mal".

"Si consolidamos este modelo vamos a tener un país espectacular", confió aunque luego admitió que la actividad económica no crece a un ritmo homogéneo pero insistió en que "vale la pena el sacrificio".

"No es todo color de rosa, no está todo bien, pero las transformaciones significan sacrificios, dolor. Pero vale la pena, si es el precio para transformar nuestro país, para que nuestros hijos, nietos en mi caso puedan vivir en un país normal", subrayó.

En este marco, desarrolló: "Los argentinos durante años estuvimos acostumbrados a un Estado omnipresente y ese Estado sobredimensionado impedía a las empresas crecer, pero cuando el sector privado recobra protagonismo le toca asumir una mayor cuota de responsabilidad".

"Las transformaciones significan sacrificios", sostuvo el titular de la Cámara de Comercio.

Apuntó que "en muchos casos es salir de la zona de confort para navegar las aguas abiertas" y remarcó el protagonismo de los nuevos sectores que están impulsando la economía.

"Hay empresas que la están pasando mal"

Grinman, asimismo, manifestó que como titular de la Cámara de Comercio representa "al sector más dinámico de la economía" y reconoció que "hay empresas que la están pasando mal".

"Si ese es el precio que tenemos que pagar para transformar nuestro país creo que vale la pena", sentenció.