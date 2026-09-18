Grossi sostuvo que "la ONU deberá ser realista a futuro"

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, sostuvo que el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deberá ser "realista" frente a un escenario internacional atravesado por conflictos y rivalidades entre potencias.

En una columna publicada en The Economist, Grossi defendió un papel activo del multilateralismo, pero con una ONU más enfocada en la prevención y en sus tres pilares: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo.

El diplomático argentino volvió a poner sobre la mesa su visión sobre el futuro de Naciones Unidas a horas de una nueva instancia en la carrera por la Secretaría General.

Con el argentino Grossi entre los candidatos, este viernes habrá una nueva votación en la ONU.

Consideró que el próximo titular de la organización deberá asumir que la ONU no puede resolver por sí sola todos los conflictos del mundo y que necesita concentrar esfuerzos en áreas donde pueda generar resultados concretos. Es decir, reconocer los límites sin abandonar el multilateralismo.

"La ONU debería dejar de intentar ser todo para todos", planteó Grossi en el artículo, en el que resumió su propuesta con una idea central: "Eso significará hacer menos, pero mejor".

Nueva votación

El texto fue publicado un día antes del tercer straw poll del Consejo de Seguridad, previsto para este viernes, en el que los 15 miembros del organismo volverán a medir de manera informal el respaldo a los candidatos que buscan suceder a António Guterres.

Grossi llega a esta instancia después de haber obtenido siete votos a favor en las dos primeras consultas realizadas el 30 de julio y el 21 de agosto. En la segunda ronda quedó tercero, detrás de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y la costarricense Rebeca Grynspan.