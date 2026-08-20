Grupo Olmos, presente en la 23° edición del Council of the Americas

Natalia Olmos, Directora de Desarrollo Institucional y Comunicación de Grupo Olmos y vocal titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Lucas Olmos, Director General de Grupo Olmos, participaron del encuentro que reúne en el Hotel Alvear a funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado.

Grupo Olmos estuvo presente en la 23° edición del Council of the Americas, que reunió en el Hotel Alvear a funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado para analizar las perspectivas y oportunidades de desarrollo e inversión en la Argentina.

La conferencia es organizada por Americas Society/Council of the Americas en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), institución de la que Grupo Olmos forma parte y en la que Natalia Olmos se desempeña como vocal titular.

En representación de Grupo Olmos participaron Natalia Olmos, Directora de Desarrollo Institucional y Comunicación, y Lucas Olmos, Director General, reafirmando la presencia institucional del Grupo en ámbitos que promueven el diálogo y el intercambio entre el sector privado, las autoridades y distintos actores de la vida económica y productiva del país.

La jornada contó con una destacada agenda de disertantes y referentes de los ámbitos público y privado. Entre las principales autoridades participantes estuvieron el presidente de la Nación, Javier Milei, a cargo del cierre de la jornada; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli; el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La agenda también contempló la participación de gobernadores y destacados representantes del sector privado. En los paneles dedicados a minería participaron los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Salta, Gustavo Sáenz, junto a Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y Maria Eugenia Sampalione, Directora Ejecutiva y Country Manager de Newmont Argentina.

En el panel sobre energía participaron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Chubut, Ignacio Torres, junto a Hugo Eurnekian, Presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y de Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.

Para Grupo Olmos, la participación en espacios como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y el Council of the Americas constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos institucionales y acompañar ámbitos de diálogo, intercambio de perspectivas y construcción de una agenda común entre empresas, instituciones y representantes del Estado.

En un contexto en el que resulta fundamental generar espacios de conversación sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta el país, Grupo Olmos sostiene una participación institucional activa, orientada a promover el intercambio y la articulación con los distintos actores que forman parte del entramado económico y productivo argentino.

Acompañando esta presencia institucional, los medios que integran Grupo Olmos realizaron la cobertura periodística de la jornada, acercando a sus audiencias los principales debates, exposiciones y perspectivas surgidas durante la 23° edición del Council of the Americas.