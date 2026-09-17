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Gustavo Sáenz se reunió con senadores del Norte Grande para coordinar la agenda de las provincias

El gobernador de Salta encabezó un encuentro en el Senado de la Nación con seis legisladores nacionales de cinco provincias, con el foco puesto en los temas prioritarios de la región y la agenda legislativa.

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mantuvo una reunión esta mañana con senadores del Norte Grande para consolidar la agenda de las provincias en el Poder Legislativo. A través de su cuenta de X, el mandatario compartió una foto junto a seis legisladores nacionales de cinco provincias.

"En el Senado de la Nación, me reuní con los senadores Flavia Royón (Salta), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Guillermo Andrada (Catamarca), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones) para conversar sobre los temas prioritarios para nuestras provincias y la agenda legislativa nacional", detalló Sáenz en la publicación.

Gustavo Sáenz se reunió con senadores del Norte Grande para coordinar la agenda de las provincias

El gobernador subrayó además la importancia de la construcción de acuerdos: "El diálogo y la búsqueda de consensos son fundamentales para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de nuestra gente".

"Seguimos trabajando y gestionando para defender los intereses del Norte Argentino", cerró el mandatario salteño, en un mensaje que apunta a reforzar el trabajo en conjunto de las provincias del norte dentro del Congreso.

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