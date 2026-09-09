¡Histórico! Chile enfatizó su respaldo a la Argentina por las Islas Malvinas

El embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, reafirmó el apoyo de su nación al reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas, al tiempo que llamó a construir una agenda de integración bilateral basada en la reciprocidad.

Durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, el representante diplomático sostuvo que ambos países deben hacer propias las prioridades estratégicas del otro, señalando el reconocimiento de la soberanía trasandina sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes como la contrapartida clave para Santiago.

La mirada estratégica sobre Malvinas y Magallanes

El diplomático vinculó la causa del archipiélago con los entendimientos limítrofes australes y llamó a evitar exacerbar nacionalismos en la relación transandina.

En ese sentido, Gonzalo Uriarte Herrera expresó: "Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio". Asimismo, el representante chileno agregó: "Sabemos que para Argentina es muy importante. Si para Argentina es recíproco, esperamos lo mismo, como es con el Estrecho".

Las declaraciones se producen tras la reunión bilateral entre Javier Milei y José Antonio Kast, donde se ratificó la vigencia del Tratado de Paz y Amistad de 1984 y se respaldó la reanudación de negociaciones con el Reino Unido por el archipiélago.

Tensiones comerciales y proyectos de integración regional

A pesar del entendimiento diplomático, persiste la preocupación en Buenos Aires por la iniciativa de sectores de Punta Arenas que buscan consolidar una red de suministros para abastecer la exploración petrolera en el proyecto Sea Lion, desarrollado por empresas británicas e israelíes en aguas disputadas.

Por otro lado, el representante consular enfatizó las oportunidades de desarrollo común en infraestructura, comercio y minería, argumentando que existen capitales del país vecino con intenciones de retornar e invertir en suelo nacional.

En esa línea, Gonzalo Uriarte Herrera concluyó: "Mi sueño es un espacio de libre circulación. No tiene sentido pelearnos por quién es dueño de qué".