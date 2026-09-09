Homenajes en la Cámara de Diputados a Chiche Gelblung y la emoción de Virginia Gallardo

El periodista e histórico conductor de Crónica TV Samuel "Chiche" Gelblung falleció a los 82 años y fue homenajeado en la Cámara de Diputados por bloques de diversas fuerzas. Virginia Gallardo arrancó con un sentido discurso: "No se quedaba quieto, deja un legado, sos único e irrepetible, te quiero Chiche".

Luego de que la oposición lograra el quórum y el emplazamiento a comisiones de dos temas que perturban al gobierno de Javier Milei como son la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y los múltiples proyectos para abordar la morosidad de familias endeudadas, hubo lugar para cuestiones de privilegio.

Fue cuando desde varias bancas homenajearon a Chiche. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cedió la palabra en primer lugar a la diputada de La Libertad Avanza con larga trayectoria como artista en el mundo del espectáculo, Virginia Gallardo.

Con la voz quebrada, Gallardo dijo: "Tuve el privilegio de trabajar con él y también de conocer al hombre detrás de ese enorme personaje así que hoy además de despedir a un referente público, despido a una parte de mi historia. Quedarán tus historias, tus entrevistas y un gran legado de los que hemos aprendido de vos", afirmó.

"Trabajador incansable, hizo de la pregunta una forma de vida, de la curiosidad una herramienta, pero por sobre todas las cosas su manera particular de contar la realidad fue una marca que atravesó generaciones", sostuvo la legisladora nacional.

Y siguió: "Chiche fue audaz, fue incómodo y muchas veces polémico pero nunca indiferente". "Se fue como quería rodeado de sus familiares, trabajando y aún hoy creando, proyectaba un stream buscando nuevos modos de comunicación para estar vigente", aseguró.

"Cuando se enteren que le hizo una biopsia a un extraterrestre y más aún que era falso nunca nadie se atrevió a tanto", recordó también en tono jocoso.

Homenajes del peronismo a Chiche Gelblung

Solicitaron a su vez cuestiones de privilegio la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos y su par Nicolás Trotta, para despedir a Chiche Gelblung desde la Cámara de Diputados.

"Lo despedimos con enorme afecto, era una gran persona además de profesional", dijo Olmos.

Homenajes de Provincias Unidas a Chiche Gelblung

Del bloque Provincias Unidas, Pablo Juliano, sumó: "Es un día triste para los argentinos, se va una figura trasversal. Hoy que la profesión de periodista está siendo cuestionada, hoy se fue una voz que contaba la Argentina. El gran Chiche Gelblung quedará grabado en la memoria".

El periodista Chiche Gelblung también fue recordado en la Cámara de Diputados en el día de su fallecimiento por la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici; y el diputado del MID, Eduardo Falcone.

Dónde será el último adiós a Chiche Gelblung

En tanto, mediante un comunicado difundido en redes sociales, la familia de Chiche posteó: "Despedimos a Samuel Gelblung Z'L a las 10:30 en Loyola 1139. Partiremos 15:00 al Cementerio de la Tablada Entrada parte nueva calle Donovan".

El destacado periodista murió hoy a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una complicación en el cuadro respiratorio.