La Iglesia valoró la reunión con el Gobierno por discapacidad pero exigió soluciones

La Conferencia Episcopal Argentina valoró la reunión mantenida con funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación para abordar la crítica situación del sector de discapacidad, aunque reclamó respuestas urgentes a las demandas presentadas.

Las autoridades eclesiásticas calificaron la apertura al diálogo como un paso relevante, pero advirtieron que la complejidad de la problemática exige medidas concretas y de rápida implementación en el sistema sociosanitario.

El reclamo de la Iglesia por respuestas concretas

Tras el encuentro entre los representantes eclesiásticos y las autoridades sanitarias nacionales, la coordinación eclesial remarcó los límites del primer intercambio institucional para resolver las falencias estructurales del área.

Al analizar los alcances del encuentro, María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina, planteó: "Una respuesta concreta en una reunión de una hora es muy difícil".

La vocera eclesial subrayó la necesidad de dar continuidad a las mesas de trabajo técnicas para encarar los atrasos en los aranceles de las prestaciones y garantizar la cobertura de los tratamientos.

Seguimiento del diálogo sociosanitario previo a la agenda papal

El acercamiento entre las partes se concreta en la antesala del viaje oficial que el papa León XIV realizará al país durante el mes de noviembre.

Desde la conducción eclesiástica instaron al Poder Ejecutivo a acelerar la definición de políticas públicas que sostengan la red de asistencia a personas con discapacidad y protejan a las instituciones prestadoras en todo el territorio nacional.