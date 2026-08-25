Ganancias: ARCA extendió la fecha de la presentación de la declaración jurada

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció este martes una nueva prórroga del plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. De este modo, los contribuyentes alcanzados tendrán tiempo hasta el 22 de septiembre de 2026 para cumplir con esta obligación.

La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución General 5890/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida alcanza a los contribuyentes que tributan bajo el régimen general y también a quienes se encuentran adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

El nuevo vencimiento reemplaza al establecido previamente para el 27 de agosto. Sin embargo, ARCA aclaró que la extensión alcanza únicamente a la presentación de la declaración jurada. El pago del saldo resultante del impuesto no fue modificado y había mantenido como fecha límite el 27 de julio de 2026.

De esta manera, quienes todavía tengan pendiente la presentación de Ganancias de 2025 podrán realizar el trámite hasta el martes 22 de septiembre. Según explicó el organismo en la normativa, la nueva prórroga fue dispuesta por "razones de administración tributaria" y con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En esa línea, el calendario de Ganancias ya había sufrido distintas modificaciones a lo largo del año. En una primera instancia, ARCA había extendido el plazo hasta el 27 de julio para la presentación y el pago. Posteriormente, otorgó una nueva prórroga hasta el 27 de agosto para la presentación, aunque mantuvo sin cambios el vencimiento correspondiente al pago del impuesto.

Además de modificar el vencimiento de la declaración jurada de 2025, la resolución estableció una nueva fecha para el primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. Ese pago a cuenta, que originalmente vencía durante agosto, podrá ingresarse hasta el 24 de septiembre de 2026.

Así, el calendario actualizado de ARCA tendrá dos fechas clave durante septiembre: el martes 22 vencerá el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias correspondiente a 2025 y el jueves 24 finalizará el plazo excepcional para pagar el primer anticipo de Ganancias de 2026.