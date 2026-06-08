Impulsan un proyecto para declarar el 5 de junio como el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo"

El diputado Esteban Paulón del bloque Provincias Unidas presentó un proyecto de ley para establecer cada 5 de junio como el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo", en reconocimiento al legado artístico de Carlos Alberto "Indio" Solari, tras su fallecimiento a los 77 años.

La propuesta establece declarar "el 5 de junio de cada año como Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en homenaje a Carlos Alberto Indio Solari y a su legado artístico y cultural". La normativa prevé también un artículo que habilita la realización de jornadas conmemorativas en diferentes puntos del país.

El domingo pasado miles de ricoteros despidieron al Indio Solari en el Parque Domínico.

En su segundo artículo, la propuesta invita "a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley y a desarrollar actividades conmemorativas en el marco del Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo".

El legislador describió en el texto al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como un referente de la cultura popular. Paulón argumentó que "como compositor, cantante y poeta, desarrolló una obra singular que trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones de argentinos y argentinas".

El texto detalla la trayectoria del músico tanto en su etapa ricotera como en la banda que integró a continuación: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Al respecto, el diputado consideró que Solari "construyó un lenguaje artístico propio, caracterizado por la riqueza poética de sus letras, su profundidad metafórica y una mirada crítica sobre las desigualdades, las relaciones de poder, la libertad, la memoria y la condición humana".

Según el legislador santafesino, "su producción artística se convirtió en una expresión cultural de enorme relevancia, capaz de generar identificación, reflexión y sentido de pertenencia en amplios sectores de la sociedad".

El autor de la iniciativa destacó el impacto de la "cultura ricotera" y puntualizó que "esta identidad colectiva reúne prácticas, símbolos, lenguajes, formas de encuentro y sentidos compartidos que han logrado perdurar a lo largo de décadas y que forman parte del patrimonio cultural contemporáneo del país".

Además, sostuvo que "alrededor de la música se consolidó una comunidad diversa e intergeneracional que encontró en las letras, los recitales y los espacios de encuentro formas de identificación colectiva, pertenencia y construcción de sentidos compartidos".

Bajo esta interpretación, Paulón manifestó que "esa dimensión comunitaria convirtió a este fenómeno en una de las expresiones más significativas de la cultura popular argentina de las últimas décadas", añadiendo que "dentro de esas expresiones colectivas, el pogo ocupa un lugar central como manifestación de participación, celebración y pertenencia".

"Los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente los conciertos del Indio Solari dieron lugar a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina", remarcó el diputado, señalando que "el pogo pasó así a constituirse en uno de los símbolos más reconocibles de esa experiencia colectiva, representando la celebración comunitaria de la música, la identidad compartida y el encuentro popular".

Por último, el diputado explicó que el propósito de la ley excede la conmemoración individual para validar la construcción de los colectivos de seguidores que sostienen dicha herencia simbólica. La fecha escogida se fundamenta en que "responde al fallecimiento de Carlos Alberto Indio Solari, ocurrido el 5 de junio de 2026, y busca mantener viva la memoria de quien dejó una huella indeleble en la música argentina, en la cultura popular y en la construcción de experiencias colectivas de enorme relevancia social y cultural".