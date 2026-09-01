Impulsan un proyecto para declarar a las Islas Malvinas Símbolo Nacional

Integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación impulsan un proyecto de ley para declarar a las Islas Malvinas como Símbolo Nacional, con el objetivo de reforzar la postura de soberanía y promover la memoria histórica en todo el territorio del país.

Cabe recordar que hoy el presidente de la Nación, Javier Milei anunció la emisión de una cadena nacional para el próximo jueves, dónde hablará sobre las Islas Malvinas, el apoyo de Estados Unidos y la confrontación con el Reino Unido.

Consenso político e iniciativa de reconocimiento empresarial

La propuesta parlamentaria busca consolidar la reafirmación imprescriptible de los derechos argentinos sobre el archipiélago atlántico en el ámbito institucional.

Respecto al acuerdo alcanzado entre los bloques de la Cámara de Diputados, el legislador Eduardo Trotta afirmó: "Podemos discutir muchas cosas sobre el presente y el futuro de la Argentina, pero hay una convicción que nos reúne: las Malvinas son argentinas".

Además, la iniciativa contempla la creación del sello distintivo "Empresa u Organización comprometida con la Memoria y la Soberanía Nacional", orientado a la adhesión voluntaria de entidades privadas, clubes deportivos y asociaciones civiles.

Alcance institucional de la medida

De aprobarse en el Congreso de la Nación, la norma otorgará una jerarquía formal al reclamo patriótico dentro de la simbología oficial del Estado.

Los promotores de la ley buscan fortalecer el posicionamiento de la República Argentina frente a los foros internacionales y promover un esquema de concientización ciudadana sostenido en el tiempo.