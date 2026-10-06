Karina Milei y Santilli inauguraron una planta de litio que producirá 100 mil toneladas anuales

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto, en la región de La Puna.

La actividad oficial contó con la presencia de los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil, en una iniciativa conjunta orientada a potenciar la extracción y exportación de minerales críticos.

Durante el encuentro, las autoridades nacionales y provinciales junto a directivos corporativos firmaron un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del emprendimiento.

Este nuevo acuerdo permitirá expandir la capacidad operativa de la infraestructura hasta alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos derivados de litio en los próximos años.

Actualmente, el complejo minero cuenta con una instalación de Hidróxido de Litio que genera 25.000 toneladas anuales, a la que se suma la flamante unidad de Carbonato de Litio con capacidad para 23.000 toneladas por año.

La fase comercial completa iniciará de forma gradual durante el año 2027 a cargo de la firma POSCO Argentina, hasta alcanzar el máximo diseño técnico de las instalaciones.

Impacto económico, generación de empleo y desarrollo de proveedores local

El despliegue industrial en las provincias de Salta y Catamarca impulsó la creación de más de 5.000 puestos de trabajo, de los cuales más de 600 corresponden a empleos directos dentro de la nómina de la empresa multinacional.

En paralelo, la cadena productiva integra a más de 270 proveedores locales e impulsa programas comunitarios de capacitación, becas y asistencia médica en La Puna.

La firma asiática POSCO Holdings opera en el país desde 2018 con foco en la explotación del yacimiento del Salar del Hombre Muerto. El evento de apertura consolidó la alianza estratégica entre los estados provinciales, el Gobierno nacional y el capital privado para fortalecer las exportaciones mineras.

La comitiva oficial se completó con la asistencia del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de la compañía, Chang In-hwa; el presidente local de la firma, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo, Sergio Lew.