Inflación: el dato que espera el Gobierno para celebrar una desaceleración

Tras el repunte registrado en julio, las estimaciones privadas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volverá a la senda de desaceleración durante agosto. Las proyecciones ubican el indicador por debajo del umbral del 2%, acercándose a los registros mínimos de la actual administración de Javier Milei.

En este marco, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta que la inflación del mes se ubique en el 1,8%, anticipando una continuidad de cifras inferiores al 2% para el tramo final del año.

En sintonía, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó recientemente que el indicador se ubicará por debajo del 2,1% de julio y que podría perforar incluso el registro de junio, condicionado por la reversión de factores transitorios.

Por su parte, los relevamientos de las principales consultoras privadas ubican los números aún más abajo, impulsados principalmente por una marcada moderación en el rubro alimentario.

Cabe recordar que el dato de junio pasado fue de 1,9%, siendo el más bajo desde agosto del 2025, cuando también se ubicó en esa cifra. La expectativa del Gobierno libertario, y en el que las estimaciones de las consultoras coinciden, es que la cifra será menor en el actual mes.

Esto podría generar que se asemeje a los valores más bajos de la era Milei, registrados entre mayo y junio del año pasado (1,5% y 1,6% respectivamente).

Orlando Ferreres y C&T Asesores Económicos: Estiman un avance del 1,5% para todo el período.

Eco Go: Proyecta un incremento del 1,6%.

Analytica: Ubica la previsión del IPC en el 1,7%.

Fundación Libertad y Progreso: Calcula una suba mensual de 1,4%, tras registrar una deflación semanal del 0,4% en la tercera semana del mes.

El índice de precios al consumidor del INDEC trepó al 2,1% en julio 2026.

Los aumentos que se vienen en septiembre

A partir del martes 1° de septiembre, comenzarán a regir nuevos aumentos en algunos servicios, transporte e insumos básicos, en lo que representa un nuevo golpe para el bolsillo de los trabajadores.

Los ajustes confirmados incluyen actualizaciones en el transporte bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuotas de medicina prepaga, tarifas de luz y alquileres.

Tras el dato de referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio (2,1%), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Gobierno autorizó subas y las empresas incrementaron tarifas y precios.

En la provincia de Buenos Aires, el cuadro tarifario para las líneas de colectivos con numeración desde el 200 en adelante tendrá un incremento acumulado. El tramo mínimo, de 0 a 3 kilómetros, pasará de $1111,19 a $1158,97.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las líneas de colectivos tendrán una actualización del 4,1%. Con este porcentaje, el pasaje de 0 a 3 kilómetros pasará de $852,90 a $887,87.

En el sistema ferroviario, los servicios de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán una tarifa mínima de $480. Por su parte, la red de subte porteña aplicará un incremento del 4,1%, estableciendo el valor del pasaje en $1753,04.

Respecto al servicio eléctrico, el bloque de consumo mensual sujeto a subsidio estatal sufrirá un recorte, pasando de un techo de 300 kWh a un límite de 150 kWh a partir de septiembre.

Finalmente, en el mercado inmobiliario, el ajuste de los alquileres de septiembre estará basada en el Índice de Precios de julio (2,1%), acumulando un 19,3% en los primeros siete meses del año. Este parámetro es aplicable según el detalle contractual pactado entre inquilino y propietario.



