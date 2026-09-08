Inflación en CABA: cuáles son los rubros que más aumentaron los precios

El Índice de Precios al Consumidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto. Esta cifra significó un descenso importante con respecto al 2,9% registrado en julio.

La baja de la inflación estuvo impulsada por los precios estacionales que descendieron casi un 3%.

Con este resultado, la inflación acumulada en CABA alcanzó el 21,5% en los primeros ocho meses del año. Por su parte, la comparación interanual arrojó una variación del 33,3%.

La baja de la inflación porteña estuvo impulada por el descenso en los precios y tarifas del sector turístico tras las vacaciones de invierno.

El comportamiento del nivel de precios en agosto estuvo atravesado por los productos estacionales. Esta baja del 2,9%, con respecto al mes anterior, se vio impulsada por las bajas en los servicios de alojamiento hotelero y en los paquetes turísticos.

Inflación CABA: los sectores con mayores incrementos

El rubro con el mayor aumento porcentual dentro del índice fue Seguros y servicios financieros, con un incremento del 3,8%. Le siguió Equipamiento y mantenimiento del hogar, que anotó una suba del 2,7% mensual.

En tercer lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un promedio del 2,6%. Esta merma obedeció a las aumentos aplicados en los alquileres y en las expensas o gastos comunes.

Inflación en CABA: los sectores que impulsaron la baja

El rubro de Salud registró un avance del 1,9% en agosto, impulsado por el incremento en el valor de las cuotas de las prepagas.

El Transporte también tuvo una suba del 1,2%, motivada por el ajuste en los pasajes de colectivos, la tarifa del subte y los valores de venta de los automóviles.

Finalmente, los componentes englobados en la categoría de Precios Estacionales anotaron la mayor caída del período, con un retroceso de 2,9% impulsado por el sector turístico tras el receso invernal.