Inocencia Fiscal II: Las puntos renovados para atraer los dólares del colchón

El Senado aprobó el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que busca que los ahorristas saquen sus dólares del colchón y los vuelquen al sistema para reactivar la actividad económica e incentivar el mercado de capitales.

La medida llega para reemplazar y actualizar el marco de la normativa vigente desde diciembre del año pasado (Ley 27.799), el cual había generado duras críticas y reparos técnicos entre tributaristas y contadores.

Fueron precisamente los profesionales de la contabilidad quienes mantuvieron reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, para advertirle que, de no modificarse los puntos ambiguos del texto original, los contribuyentes se abstendrían de declarar sus fondos.

Ante este escenario, el equipo económico redactó una versión alternativa que, tras recibir media sanción en la Cámara de Diputados, obtuvo el aval definitivo en la Cámara Alta y ahora aguarda su reglamentación para entrar en plena vigencia.

Redefinición de la "discrepancia significativa": nuevo umbral mínimo y causal ampliada





La ley modifica sustancialmente el criterio para determinar cuándo existe una inconsistencia relevante: ya no se tomará en cuenta la disminución del saldo a favor, sino que se considerará el incremento del impuesto determinado y se mantendrá la reducción de quebrantos.

Entre los puntos más destacados de este ítem se encuentran:

Fijación de un umbral mínimo: En la causal del inciso i), no habrá discrepancia significativa cuando la diferencia determinada, aunque resulte del 15% o más, no supere un importe equivalente al 5% del Monto Objetivo de Punibilidad (MOP) del artículo 1° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).

Vacío pendiente de reglamentación: La norma no especifica si el MOP debe calcularse al cierre del período fiscal o al momento de presentar la Declaración Jurada. La diferencia es sustancial: al cierre del período fiscal 2025, el MOP se fijó en $1.500.000 (el 15% representa $750.000); pero si se toma al momento de la presentación de la declaración jurada, alcanzaría los $100.000.000 (donde el 5% equivale a $5.000.000). Se aguarda que la reglamentación precise este aspecto clave.

Con el nuevo proyecto, podrían quedar incluidos en los beneficios los contribuyentes con ingresos superiores a $1.000 millones

Ajuste en impuesto determinado: Se precisa la noción de incremento del impuesto determinado cuando se supera el MOP, dejando sin efecto la interpretación sobre el aumento del saldo a favor.

Cómputo improcedente de pagos: En el inciso iii), además del uso de facturas apócrifas, se incorpora como causal de discrepancia el cómputo improcedente de ingresos directos, incluyendo retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos.

Rectificación y regularización del pago sin perder beneficios





Si la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notifica una liquidación administrativa (artículo 14 de la Ley 11.683) o una resolución de determinación de oficio (artículo 17), el contribuyente dispondrá de un plazo de 15 días hábiles desde la notificación para presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar o regularizar el saldo resultante, sin que dicha rectificación sea encuadrada como discrepancia significativa.

Presunciones del artículo 18 acotadas hasta finales de 2027





Bajo el régimen previo de la Ley 27.799, solo se excluía la aplicación del inciso f) del artículo 18 de la Ley 11.683 (que presume ingresos gravados a partir de depósitos bancarios).

La nueva Ley de Inocencia Fiscal II extiende esta exclusión al inciso g) y determina que el resto de los indicios y presunciones de dicho artículo no podrán utilizarse como prueba única y exclusiva para fundar una discrepancia.

De este modo, tales presunciones solo funcionarán como elementos indiciarios que deberán ser ratificados con la información declarada por el propio contribuyente o con datos disponibles en las bases de ARCA.

Esta restricción tiene una ventana temporal definida: regirá hasta el 31 de diciembre de 2027, estableciendo un límite de plazo para el esquema.

La carga de la prueba recae de manera exclusiva en ARCA





La norma otorga rango legal -mecanismo que anteriormente solo figuraba en un Decreto Reglamentario- a la exigencia de que la carga de la prueba para demostrar una discrepancia significativa recaiga exclusivamente sobre la ARCA.

El organismo recaudador únicamente podrá fundar sus objeciones en la información declarada por el contribuyente, en los datos obrantes en sus propios sistemas o en aquellos aportados formalmente por terceros. Cualquier otro elemento de juicio utilizado por el Fisco carecerá de valor probatorio a los fines de impugnar el régimen de inocencia fiscal.

Ficción impositiva para el Impuesto sobre los Bienes Personales





Se establece una ficción legal mediante la cual se considera que los fondos utilizados se integran formalmente al patrimonio del contribuyente el mismo día en que se ejecuta la operación.

Esta modificación resuelve un problema crítico reportado durante la vigencia de Inocencia Fiscal I, marco bajo el cual ARCA podía reclamar el Impuesto sobre los Bienes Personales sobre los fondos exteriorizados e imputarlos de forma retroactiva a períodos fiscales anteriores.

Alcance, dudas pendientes de la segunda versión de Inocencia Fiscal





Al evaluar el alcance global del proyecto aprobado, el tributarista Sebastián Domínguez destacó ante Infobae que el texto definitivo recoge varios reclamos históricos planteados desde la doctrina y la práctica profesional: "En conjunto, estas modificaciones acercan al régimen a su objetivo original: captar ahorro informal y mejorar el cumplimiento voluntario".

"Inocencia Fiscal II constituye un avance concreto respecto de Inocencia Fiscal I: otorga mayor seguridad jurídica y favorece la posibilidad de canalizar los dólares del colchón. Su adopción masiva, sin embargo, dependerá también de otros factores: la percepción del contribuyente sobre la evolución de la inflación y el tipo de cambio en los próximos meses, y la continuidad política del rumbo de baja de la presión fiscal ya que un cambio de signo político, o la imposibilidad de la reelección, podría revertirlo y derivar en un aumento de la carga tributaria", concluyó Domínguez.